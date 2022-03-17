Режисер Тимур Бекмамбетов висловився про війну в Україні

Режисер назвав те, що відбувається, "величезним лихом" та "трагедією", а також розповів, що планує розпочати роботу над документальним фільмом про те, як у цифровому просторі висвітлюють війну в Україні.

Російсько-казахський режисер та продюсер Тимур Бекмамбетов висловив своє ставлення до війни в Україні. Він назвав те, що відбувається "величезним лихом" і "трагедією", додавши, що світ, в якому він жив, розвалився за одну ніч. Про це режисер розповів американському виданню Deadline.

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"Це світ, в якому ми жили, і несамовито боляче бачити, як він розвалився на одну ніч", — сказав Бекмамбетов.

Наразі режисер, який народився в Казахстані й часто в юності їздив до України, перебуває в Ізраїлі та готується до зйомок документального фільму про те, як війну Росії в Україні висвітлюють у цифровому просторі.

За словами Бекмамбетова, на новий проєкт його частково надихнув попередній повнометражний фільм "Втеча з Афганістану" про радянські війська в країні.

"Це викликало стільки паралелей з тим, що відбувається зараз — не лише з погляду самої військової кампанії, а й з того, як офіційні особи вводять громадськість в оману щодо воєнних дій. Різниця лише в одному: цього разу більше, тому що люди отримують їх не лише на реальному полі бою, а й у цифровому просторі", — пояснив режисер.

Бекмамбетов додав, що планує зібрати докази та історії про те, як цифровий простір, з одного боку, став безцінним інструментом для отримання оперативної інформації з поля бою, з іншого — засобом поширення фейків.

"Безпрецедентна війна в соцмережах ставить питання про те, як боротися з поляризацією, насильством, розпалюванням ненависті, дезінформацією та пропагандою. А також як забезпечити доступ до перевіреної та надійної інформації", — сказав Бекмамбетов.

У Росії Бекмамбетов відомий завдяки фільмам "Нічна варта", "Денна варта". З 2005 року він працював у Голлівуді над фільмами "Бен-Гура", "Війна струмів" та "Фантом".

Як писав раніше Фокус, 39-річну продюсерку Нателлу Крапівіну, яка в минулому працювала зі Світланою Лободою, позбавили російського громадянства після її висловлювань про війну в Україні.