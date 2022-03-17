Не туфлями едиными. Бренд Jimmy Choo представил первую коллекцию украшений (фото, видео)

Дебютная линейка браслетов, колец, ожерелий уже доступна клиентам бренда.

Всемирно известная компания по производству люксовой обуви Jimmy Choo расширяет ассортимент и запускает линию модных украшений, сообщает WWD.

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Линия, которая официально дебютировала 16 марта, состоит из ориентированных на моду изделий из метала (без драгметаллов) и включает в себя браслеты, серьги, ожерелья, кольца и ножные браслеты, в которых исследуется не только использование жемчуга, но и его кристальная бахрома, металлическая цепочка, звездные мотивы — плюс здоровая доза монограммы — для полного ассортимента вещей, которые появляются как раз в тот момент, когда мода набирает обороты постпандемического блеска.

Жемчуг не случайно выбран дизайнерами бренда, ведь он давно является одной из его визитных карточек. Именно этот материал украшает сандалии Sacaria с открытым носком, клатч Cloud и многие другие позиции.

"Это было идеальное время для запуска этой коллекции, наша обувь и сумки часто рассматриваются как украшения, украшающие ноги, запястья и руки", – заявила креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой. Дизайнер назвала эту линию "естественным продолжением" блестящих, украшенных хрусталем и инкрустированных жемчугом туфель и сумок, которые она выпускала в последние сезоны, включая предстоящую коллекцию осени 2022 года, которую бренд представил на Миланской неделе моды в феврале.

[ + – ] Коллекция украшений от Jimmy Choo

Напомним, какие самые дорогие украшения ушли с молотка на аукционах в прошлом году. Стоимость некоторых из них превысила $8 млн.