Не туфлями єдиними. Бренд Jimmy Choo представив першу колекцію прикрас (фото, відео)

Дебютна лінійка браслетів, кілець, намиста вже доступна клієнтам бренду.

Всесвітньо відома компанія з виробництва люксового взуття Jimmy Choo розширює асортимент і запускає лінію модних прикрас, повідомляє WWD.

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Лінійка, яка офіційно дебютувала 16 березня, складається з орієнтованих на моду виробів із металу (без дорогоцінних металів) і включає браслети, сережки, намисто, кільця та ножні браслети, в яких досліджується не тільки використання перлів, але й кристальна бахрома, металеві ланцюжки, зоряні мотиви — плюс здорова доза монограми — для повного асортименту речей, які з'являються якраз у той момент, коли мода набирає обертів постпандемічного блиску.

Перли не випадково обрані дизайнерами бренду, адже вони давно є однією з його візитних карток. Саме цей матеріал прикрашає сандалі Sacaria з відкритим носком, клатч Cloud і багато інших позицій.

"Це був ідеальний час для запуску цієї колекції, наше взуття та сумки часто розглядаються як прикраси, що прикрашають ноги, зап'ястя та руки", — заявила креативний директор Jimmy Choo Сандра Чой. Дизайнерка назвала цю лінію "природним продовженням" блискучих, прикрашених кришталем і інкрустованих перлами туфель і сумок, які вона випускала останніми сезонами, включаючи майбутню колекцію осені 2022 року, яку бренд представив на Міланському тижні моди в лютому.

[ + – ] Колекція прикрас від Jimmy Choo

Які найдорожчі прикраси пішли з молотка на аукціонах минулого року. Вартість деяких із них перевищила $8 млн.