Forbes назвав найдорожчі прикраси, продані на аукціонах у 2021 році (фото, відео)

Вартість прикрас залежить не тільки від розміру каміння та їхньої унікальності, а й від історії, яка тягнеться за багатьма з них. Цього року особливий попит мали старовинні кашмірські сапфіри, а також прикраси європейських королівських сімей.

Інвестиція в ювелірні коштовності – найвигідніша та найнадійніша, оскільки з роками унікальні вироби, а особливо ті, за якими тягнеться багаторічна та навіть вікова історія, зростають у ціні, досягаючи воістину нечуваних сум. Журнал Forbes розповів про найдорожчі прикраси, які пішли з молотка на аукціонах по всьому світу у 2021 році.

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Перш ніж назвати п'ятірку лідерів, зазначимо, що чим цікавіша історія прикраси та чим більше подій із ним пов'язані, тим вища її ціна. Видання зазначає той факт, що все частіше унікальні коштовності купують не лише інвестиційні фонди та приватні покупці, а й колекції азійських музеїв, які зростають рекордними темпами. Більше половини учасників аукціонів – люди до 40 років, а свої ставки на торгах, наприклад, у грудні робили покупці з 63 країн світу.

Діамантові браслети останньої королеви Франції Марії-Антуанетти – $8 203 085

Два браслети, що складаються кожен із трьох ниток із 51 діамантом і застібки з 10-ма діамантами (всього на двох браслетах 112 каменів), були продані в листопаді на аукціоні Сhristie's за $8 203 085. За словами міжнародного директора з ювелірних виробів Christie's Рахула Кадакії, покупець здійснив угоду по телефону, і його ім'я не розголошується.

Марія-Антуанетта була відомою любителькою дорогих прикрас. Цю пару вона купила в ювеліра Бемера в 1776 за 250 тис. ліврів, що за сьогоднішнім курсом становить приблизно $4,6 млн. Браслети — друга за вартістю прикраса королеви, якій відрубали голову.

Найдорожчою її річчю, проданою на аукціоні Sotheby's, стала діамантова підвіска із великою бароковою перлиною. У 2018 році її купили за $36 млн, що у 18 разів вище за початкову ціну.

[ + – ] Прикраси Марії Антуанетти, останньої королеви Франції

Діамантові сережки – $5,6 млн

На листопадових торгах Sotheby's у Женеві були виставлені сережки з діамантами квадратного огранювання у 25,88 карата кольору D, ідеально прозорі та яскраві. Кожну сережку вінчав ще один діамант вагою 1,04 карата круглої форми. На сайті аукціонного будинку інформації про історію прикраси немає, як і не вказано виробника. Хто купив пару, також невідомо.

[ + – ] Сережки з діамантами вагою 25,88 карата Фото: Sotheby’s

Кольє з сапфіром і діамантами Harry Winston – $4 722 965

У травні на аукціоні Sotheby's було продано діамантове кольє із сапфіром вагою 111,73 карата в діамантовій оправі. Довжина діамантової нитки прикраси – близько 47 см, а підвіску можна носити як брошку.

"Описаний сапфір має вражаючий розмір і вагу 111,739 карата в поєднанні з привабливим насиченим синім кольором і чудовою чистотою. Його колір ще яскравіше виражений завдяки правильному стилю огранювання, внаслідок чого з'являються яскраві сині відтінки через численні внутрішні відбитки", — говориться в супровідному листі до лоту.

[ + – ] Кольє з сапфіром і діамантами Harry Winston Фото: Sotheby’s

Брошка Van Cleef&Arpels із бірманським рубіном – $4 587 000

Прикраса з рідкісним бірманським рубіном кольору "голубиної крові" та діамантами було продано на аукціоні Christie's у Женеві. Ціна лоту зросла в 10 разів від початкової, оскільки в боротьбі за нього зійшлися покупці з Гонконгу та Каліфорнії. Діаметр броні – 4,2 см, вага брутто – 19 г.

[ + – ] Брошка Van Cleef&Arpels Фото: Sotheby’s

Брошка Cartier з кашмірськими сапфірами – $3 917 119

Прикраси з кашмірськими сапфірами цього року мали особливий попит у колекціонерів, оскільки це старовинне каміння зі спустошених і закритих сьогодні копалень. У травні на торгах Sotheby's в Женеві з молотка пішла брошка Cartier, виготовлена в 1930-х роках. Колись ця прикраса була власністю однієї зі спадкоємиць імперії Гіннеса, маркізи Морін Констанс Гіннес. Брошка складається з двох кашмірських сапфірів, вага яких – 55,19 карата (що є найбільшою вагою цього каменю, коли-небудь виставленого на аукціон) і 25,97 карата.

Особливістю кашмірських сапфірів, що роблять їх настільки дорогими, є насичений оксамитовий відтінок волошково-синього кольору з молочним серпанком та їхня обмежена кількість. Вони видобуті на кашмірському руднику, повністю виробленому наприкінці ХІХ століття. Цілком імовірно, що з роками вироби з кашмірськими сапфірами ще більше додадуть у вартості.

[ + – ] Брошка Cartier з кашмірськими сапфірами Фото: Sotheby’s

Раніше ми розповідали про те, що найдорожчою прикрасою у світі на сьогодні є "кривавий" діамант Hope Diamond.

Камінь глибокого сапфірово-синього кольору вагою 45,52 карата застрахований на рекордні $250 млн. Його видобули в копальні Колур індійської Голконди кілька століть тому, і вся його історія огорнута таємницями та містикою: через нього чимало людей втратили розум і навіть життя. Серед тих, хто в різний час володів ним, – король Франції Людовік XIV, Марія-Антуанетта, принцеса де Ламбалль, Евалін Волш Маклін.

Нині кольє зберігається в Смітсонівському музеї.

Ми також писали про найдорожчу прикрасу в колекції британської королеви Єлизавети II.