Діамантові браслети останньої королеви Франції пішли з молотка за 8 млн доларів (відео)

Покупець лоту торгувався телефоном, і його ім'я не розголошується.

$8,18 млн доларів (7,46 мільйона швейцарських франків) заплатив учасник аукціону Christie's за два діамантові браслети, які належали останній королеві Франції Марії Антуанетті, повідомляє Reuters. Виручена вартість у кілька разів перевищує первісну ціну прикрас.

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За словами міжнародного директора з ювелірних виробів Christie's Рахула Кадакії, покупець здійснив угоду телефоном, і його ім'я не розголошується.

Браслети, що складаються з трьох ниток з 51 діамантом і застібки з 10-ма діамантами (загалом на двох браслетах 112 каменів), до аукціону зберігалися в сім'ї колишніх власників майже два століття.

За інформацією аукціонного будинку, скриня з коштовностями була відправлена на зберігання, коли королева вже перебувала у в'язниці Тюїльрі в Парижі, і після страти королеви 16 жовтня 1793 року її дочка Марія Тереза, мадам Рояль, отримала коштовності після прибуття в Австрію.

Передбачалося, що за браслети, які були власністю європейської королівської родини, виручать від $2 до $4 мільйонів, проте кінцева сума перевищила всі очікування.

[ + – ] Браслети Марії Антуанетти зі 112 діамантами

Серед інших лотів, виставлених на аукціоні в Женеві, був браслет з рубінами та діамантами у стилі ар-деко, замовлений у Cartier герцогом Віндзорським, дядьком королеви Єлизавети II, який відмовився заради кохання від трону на користь її батька. Він подарував його своїй американській дружині Уолліс Сімпсон у першу річницю весілля. Коштовність, передпродажна ціна якої становила від мільйона доларів до двох мільйонів, не знайшла свого власника.

[ + – ] На браслет герцогині Віндзорської охочих не знайшлося Фото: Открытые источники

Марія Антуанетта — дружина короля Франції Людовіка XVI. Молода королева відрізнялася легковажністю, любов'ю до розваг та непомірних витрат на прикраси та задоволення. Вона була дуже далека від життя простих французів, чим заслужила їхню ненависть, і саме їй приписують фразу "Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!", що стала символом того, наскільки монархам були байдужі проблеми народу.

Після початку Французької революції Марія Антуанетта була оголошена натхненницею контрреволюційних змов та інтервенції. Вона була засуджена Конвентом і страчена на гільйотині у віці 37 років.

[ + – ] Історія життя та смерті Марії Антуанетти

Раніше ми писали про те, що на аукціон виставили брошку та сережки російської княгині Марії Павлівни, а також розповідали про найдорожчу прикрасу британської королеви Єлизавети II.