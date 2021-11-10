Бриллиантовые браслеты последней королевы Франции ушли с молотка за 8 млн долларов (видео)

Покупатель лота торговался по телефону, и его имя не разглашается.

$8,18 млн долларов (7,46 миллиона швейцарских франков) заплатил участник аукциона Christie's за два бриллиантовых браслета, которые принадлежали последней королеве Франции Марии Антуанетте, сообщает Reuters. Вырученная стоимость в несколько раз превышает первоначальную цену украшений.

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По словам международного директора по ювелирным изделиям Christie's Рахула Кадакии, покупатель совершил сделку по телефону, и его имя не разглашается.

Браслеты, состоящие каждый из трех ниток с 51 бриллиантом и застежки с 10-ю бриллиантами (всего на двух браслетах 112 камней), до аукциона хранились в семье прежних владельцев почти два столетия.

По информации аукционного дома, сундук с драгоценностями был отправлен на хранение, когда королева уже находилась в тюрьме Тюильри в Париже, и после казни королевы 16 октября 1793 года ее выжившая дочь Мария Тереза, мадам Рояль, получила драгоценности по прибытии в Австрию.

Предполагалось, что за браслеты, которые были собственностью европейской королевской семьи, выручат от $2 до $4 миллионов, однако конечная сумма превысила все ожидания.

[ + – ] Браслеты Марии Антуанетты со 112 бриллиантами

Среди других лотов, выставленных на аукционе в Женеве, был браслет с рубинами и бриллиантами в стиле ар-деко, заказанный у Cartier герцогом Виндзорским, дядей королевы Елизаветы II, отказавшимся ради любви от трона в пользу ее отца. Он подарил его своей американской жене Уоллис Симпсон в первую годовщину свадьбы. Драгоценность, предпродажная цена которой составляла от миллиона долларов до двух миллионов, не нашел своего владельца.

[ + – ] На браслет герцогини Виндзорской желающих не нашлось Фото: Открытые источники

Мария Антуанетта – супруга короля Франции Людовика XVI. Молодая королева отличалась легкомыслием, любовью к развлечениям и непомерным тратам на украшения и удовольствия. Она была очень далека от жизни простых французов, чем заслужила их ненависть, и именно ей приписывают фразу "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", ставшую символом того, насколько монархам были безразличны проблемы народа.

После начала Французской революции Мария Антуанетта была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Она была осуждена Конвентом и казнена на гильотине в возрасте 37 лет.

[ + – ] История жизни и смерти Марии Антуанетты

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