Forbes назвал самые дорогие украшения, проданные на аукционах в 2021 году (фото, видео)

Стоимость украшений зависит не только от размера камней и их уникальности, но и от истории, которая тянется за многими из них. В этом году особым спросом пользовались старинные кашмирские сапфиры, а также украшения европейских королевских семей.

Инвестиция в ювелирные драгоценности – самая выгодная и надежная, поскольку с годами уникальные изделия, а особенно те, за которыми тянется многолетняя и даже вековая история, растут в цене, достигая поистине баснословных сумм. Журнал Forbes рассказал о самых дорогих украшениях, которые ушли с молотка на аукционах по всему миру в 2021 году.

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Прежде, чем назвать пятерку лидеров, отметим, что чем интереснее история украшения и чем больше событий с ним связано, тем выше его цена. Издание отмечает тот факт, что все чаще уникальные драгоценности покупают не только инвестиционные фонды и частные покупатели, но и коллекции азиатских музеев, которые растут рекордными темпами. Больше половины участников аукционов – люди до 40 лет, а свои ставки на торгах, например, в декабре делали покупатели из 63 стран мира.

Бриллиантовые браслеты последней королевы Франции Марии-Антуанетты – $8 203 085

Два браслета, состоящие каждый из трех ниток с 51 бриллиантом и застежки с 10-ю бриллиантами (всего на двух браслетах 112 камней), были проданы в ноябре на аукционе Сhristie’s за $8 203 085. По словам международного директора по ювелирным изделиям Christie's Рахула Кадакии, покупатель совершил сделку по телефону, и его имя не разглашается.

Мария-Антуанетта была известной любительницей дорогих украшений. Эту пару она купила у ювелира Бемера в 1776 году за 250 тыс. ливров, что по сегодняшнему курсу составляет приблизительно $4,6 млн. Браслеты – второе по стоимости украшение королевы, которой отрубили голову.

Самой дорогой ее вещью, проданной на аукционе Sotheby’s, стала бриллиантовая подвеска с крупной барочной жемчужиной. В 2018 году ее купили за $36 млн, что в 18 раз выше первоначальной цены.

[ + – ] Украшения Марии Антуанетты, последней королевы Франции

Бриллиантовые серьги – $5,6 млн

На ноябрьских торгах Sotheby’s в Женеве были выставлены серьги с бриллиантами квадратной огранки в 25,88 карата цвета D, идеально прозрачные и яркие. Каждую серьгу венчал еще один бриллиант весом 1,04 карата круглой формы. На сайте аукционного дома информации об истории украшения нет, как и не указан производитель. Кто купил пару, также неизвестно.

[ + – ] Серьги с бриллиантами весом 25,88 карата Фото: Sotheby’s

Колье с сапфиром и бриллиантами Harry Winston – $4 722 965

В мае на аукционе Sotheby’s было продано бриллиантовое колье с сапфиром весом 111,73 карата в бриллиантовой оправе. Длина бриллиантовой нити украшения – около 47 см, а подвеску можно носить, как брошь.

"Описанный сапфир имеет впечатляющий размер и вес 111,739 карата в сочетании с привлекательным насыщенным синим цветом и превосходной чистотой. Его цвет еще более ярко выражен благодаря правильному стилю огранки, в результате чего появляются яркие синие оттенки из-за множественных внутренних отражений ", – говорилось в сопроводительном письме к лоту.

[ + – ] Колье с сапфиром и бриллиантами Harry Winston Фото: Sotheby’s

Брошь Van Cleef&Arpels с бирманским рубином – $4 587 000

Украшение с редчайшим бирманским рубином цвета "голубиной крови" и бриллиантами было продано на аукционе Christie’s в Женеве. Цена лота возросла в 10 раз от первоначальной, поскольку в борьбе за него сошлись покупатели из Гонконга и Калифорнии. Диаметр брони – 4,2 см, вес брутто – 19 граммов.

[ + – ] Брошь Van Cleef&Arpels Фото: Sotheby’s

Брошь Cartier c кашмирскими сапфирами – $3 917 119

Украшения с кашмирскими сапфирами в этом году пользовались особым спросом у коллекционеров, поскольку это старинные камни из опустошенных и закрытых сегодня рудников. В мае на торгах Sotheby’s в Женеве с молотка ушла брошь Cartier, изготовленная в 1930-х годах. Когда-то это украшение было собственностью одной из наследниц империи Гиннеса, маркизы Морин Констанс Гиннес. Брошь состоит из двух кашмирских сапфиров, вес которых – 55,19 карата (что является самым большим весом этого камня, когда-либо выставленного на аукцион) и 25,97 карата.

Особенностью кашмирских сапфиров, делающих их столь дорогими, является насыщенный бархатный оттенок васильково-синего цвета с молочной дымкой и их ограниченное количество. Они добыты на кашмирском руднике, полностью выработанном в конце XIX века. Вполне вероятно, что с годами изделия с кашмирскими сапфирами еще больше прибавят в стоимости.

[ + – ] Брошь Cartier c кашмирскими сапфирами Фото: Sotheby’s

Ранее мы рассказывали о том, что самым дорогим украшением в мире на сегодняшний день является "кровавый" бриллиант Hope Diamond.

Камень глубокого сапфирово-синего цвета весом в 45,52 карата застрахован на рекордные $250 млн. Его добыли в копи Коллур индийской Голконды несколько столетий назад, и вся его история окутана тайнами и мистикой: из-за него немало людей потеряли рассудок и даже жизнь. Среди тех, кто в разное время владел им, – король Франции Людовик XIV, Мария-Антуанетта, принцессе де Ламбалль, Эвалин Уолш Маклин.

Сейчас колье хранится в Смитсоновском музее.

Мы также писали о самом дорогом украшении в коллекции британской королевы Елизаветы II.