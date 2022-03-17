Без ботокса и филлеров. Компания AbbVie остановила поставки в Россию

Аналоги ботокса найти возможно, а вот замены филлерам – нет

Американская биофармацевтическая компания AbbVie присоединилась к санкциям против России и прекратила в эту страну поставки ботокса и филлеров, использующихся в эстетической медицине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Поскольку трагические события в Украине продолжаются, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", — говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и пожертвовали миллион долларов некоммерческим организациям в помощь украинцам, пострадавшим от военных действий. Это не считая того, что компания продолжает помогать лекарственными препаратами.

Если поставки ботокса не столь критичны, то поставки филлеров, которые используются в контурной пластике – это серьезный шаг. Альтернативы им не существует.

Этим блоком в структуре AbbVie занимается Allergan Aesthetics — подразделение образованное 2020 году. Это подразделение поставляло, в частности, ботокс (ботулотоксин типа А) и линейку филлеров Juvederm.

Филлеры бренда Juvederm в России лидируют в своей группе: по данным GxP News, всего филлеры устанавливались в 2021 году 1,7 миллионов раз, из которых 44,4% пришлось на различные позиции бренда Juvederm.