Без ботоксу та філерів. Компанія AbbVie зупинила постачання в Росію

Аналоги ботоксу знайти можливо, а ось заміни філерам — ні.

Американська біофармацевтична компанія AbbVie приєдналася до санкцій проти Росії та припинила в цю країну постачання ботоксу та філерів, які використовуються в естетичній медицині. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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"Оскільки трагічні події в Україні продовжуються, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств у регіоні", — йдеться у заяві.

Також у компанії зазначили, що продовжують стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та пожертвували мільйон доларів некомерційним організаціям на допомогу українцям, які постраждали від військових дій. Це не враховуючи того, що фірма продовжує допомагати лікарськими препаратами.

Якщо постачання ботоксу не настільки критичні, то постачання філерів, які використовуються в контурній пластиці — це серйозний крок. Альтернативи їм немає.

Цим блоком у структурі AbbVie займається Allergan Aesthetics — підрозділ утворений у 2020 році. Цей підрозділ постачав, зокрема, ботокс (ботулотоксин типу А) та лінійку філерів Juvederm.

Філери бренду Juvederm у Росії лідирують у своїй групі: за даними GxP News, всього філери встановлювалися в 2021 році 1,7 мільйонів разів, з яких 44,4% припало на різні позиції бренду Juvederm.