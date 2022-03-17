Кейт Миддлтон появилась на публике в роскошном пальто за $4200

Жена принца Уильяма не изменяет любимым платьям-пальто, которые облегают ее фигуру и подчеркивают стройность и тонкую талию герцогини.

Герцогиня Кембриджская посетила 1-й батальон ирландской гвардии на параде в честь Дня Святого Патрика в казармах Монс. в Олдершоте в День Святого Патрика вместе с супругом, принцем Уильямом, и в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль.

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На публике Кейт Миддлтон появилась в роскошном платье-пальто в стиле милитари от Laura Green London стоимостью 3200 фунтов стерлингов ($4200) в одном из цветов национального флага Ирландии, украшенном брошью в виде трилистника. Она дополнила наряд украшениями с изумрудами, а на ногах у нее традиционно красовались замшевые лодочки в тон основному наряду. Завершала ансамбль шляпка под цвет пальто. Волосы Кейт были собраны в низкий пучок.

Герцогиня преподнесла традиционные веточки трилистника офицерам и гвардейцам, которые, в свою очередь, раздадут их по строю.

Кейт во время парада была в приподнятом настроении и даже поиграла с живым талисманом ирландской гвардии, псом породы ирландский волкодав Симусом.

Этот парад – первый, который посетили герцоги Кембриджские с начала пандемии коронавируса.

Совсем недавно будущая королева Великобритании очаровала публику, приехав в Вестминстерское аббатство в пальто и шляпке ярко-синего цвета.