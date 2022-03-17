Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в розкішному пальті за $4200

Дружина принца Вільяма не зраджує улюбленим сукням-пальтам, які облягають її фігуру та підкреслюють стрункість та тонку талію герцогині.

Герцогиня Кембриджська відвідала перший батальйон ірландської гвардії на параді на честь Дня Святого Патріка в казармах Монс. в Олдершоті в День Святого Патріка разом із чоловіком, принцом Вільямом, і вкотре продемонструвала бездоганний стиль.

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На публіці Кейт Міддлтон з'явилася в розкішній сукні-пальті у стилі мілітарі від Laura Green London вартістю 3200 фунтів стерлінгів ($4200) в одному з кольорів національного прапора Ірландії, прикрашеному брошкою у вигляді трилисника. Вона доповнила вбрання прикрасами зі смарагдами, а на ногах у неї традиційно красувалися замшеві човники в тон основному вбранню. Завершував ансамбль капелюшок під колір пальта. Волосся Кейт було зібране в низький пучок.

Герцогиня піднесла традиційні гілочки трилисника офіцерам і гвардійцям, які, у свою чергу чергою, роздадуть їх у строю.

Кейт під час параду була в піднесеному настрої і навіть пограла з живим талісманом ірландської гвардії, псом породи ірландський вовкодав Сімусом.

Цей парад – перший, який відвідали герцоги Кембриджські з початку пандемії коронавірусу.

Зовсім недавно майбутня королева Великобританії зачарувала публіку, приїхавши до Вестмінстерського абатства в пальті та капелюшку яскраво-синього кольору.