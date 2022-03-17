В Киеве заработает бесплатный ресторан для пенсионеров

Открытие бесплатного заведения для пенсионеров запланировано на субботу, 19 марта 2022 года

Усилиями бизнесменов-волонтеров стал возможен проект по предоставлению бесплатных обедов бабушкам и дедушкам, которые смогут пообедать в заведении или взять еду с собой абсолютно бесплатно.

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Киевлян пенсионного возраста приглашают по адресу: Большая Васильковская, 49А, ресторан "Черноморка". Время работы заведения — с 12-00 до 15-00.

Вдохновителем и исполнителем благотворительной инициативы выступил ресторатор Алекс Купер — сооснователь пространства Kiyv Food Market, сети ресторанов Черноморка, Odessa Food Market и Молодость.

Ресторатор призывает владельцев других ресторанных сетей и всех небезразличных в военное время владельцев бизнеса присоединиться к благотворительной инициативе по обеспечению едой малоимущих граждан Украины.

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