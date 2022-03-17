У Києві запрацює безкоштовний ресторан для пенсіонерів

Відкриття безкоштовного закладу для пенсіонерів заплановано на суботу, 19 березня 2022 року.

Зусиллями бізнесменів-волонтерів став можливий проєкт з надання безкоштовних обідів бабусям та дідусям, які зможуть пообідати в закладі або взяти їжу із собою абсолютно безкоштовно.

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Киян пенсійного віку запрошують за адресою: Велика Васильківська, 49А, ресторан "Чорноморка".

Натхненником та виконавцем благодійної ініціативи виступив ресторатор Алекс Купер – співзасновник простору Kiyv Food Market, мережі ресторанів Чорноморка, Odessa Food Market та Молодість.

Ресторатор закликає власників інших ресторанних мереж та всіх небайдужих у воєнний час власників бізнесу приєднатися до благодійної ініціативи щодо забезпечення їжею незаможних громадян України.

Раніше Фокус писав, що компанія Uklon запустила функцію для евакуації населення під час війни.