Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном концерте в поддержку детей Украины

Ранее супруги осудили вторжение РФ в Украину

Популярные исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте в поддержку детей Украины, вынужденных стать беженцами из-за военных действий на территории их страны. Об этом сообщила журналистка "Дождя" Катерина Котрикадзе.

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Концерт состоялся в 19.00, 20 марта. В нем также приняли участие Глория Эстефан, Рита Косби и многие музыканты со всего мира, в том числе и украинцы, которые сейчас выступают за рубежом.

Когда ВС РФ вторглись в Украину, Леонид Агутин написал пост в котором призвал остановить войну. Впрочем, певец высказался без конкретики: он не написал, кто на кого напал и не назвал имен, но попросил "договориться" и "другой способ политических амбиций всех участников большой игры".

[ + – ] Пост Леонида Агутина в Instagram

"Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я молю — остановите войну! Договоритесь! Каждый новый день — это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение", — написал Агутин.

Его супруга, Анжелика Варум, высказалась более конкретно. Свой пост она написала на русском и на украинском. Напомним, родом певица из Львова – ее отец известный эстрадный композитор Юрий Варум.

"Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если конечно выживут. Большое видится на расстоянии. Мои соболезнования семьям погибших.

Мое требование к лидерам обеих стран — незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников!!! Это наше дело! Это жизни наших граждан!", — написала певица. И отметила, что высказалась для того, "чтобы ее дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали, как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике".

У супругов одна дочь – Елизавета-Мария. Она уже много лет живет в Майами, США, вместе с дедушкой и дядей. Варум и Агутин до недавних пор проживали в Москве, где они находятся сейчас – неизвестно. Вскоре после вторжения ВС РФ в Украину, певцы отменили запланированные концерты в России.

А сама журналистка Катерина Котрикадзе, которая сообщила о концерте, после закрытия "Дождя" получила множество угроз и была вынуждена вместе с семьей покинуть Россию. Сейчас она находится в Грузии.