Леонід Агутін і Анжеліка Варум виступили на благодійному концерті на підтримку дітей України
Раніше подружжя засудило вторгнення РФ в Україну
Популярні виконавці Леонід Агутін і Анжеліка Варум виступили на благодійному онлайн-концерті на підтримку дітей України, змушених стати біженцями через воєнні дії на території їхньої країни. Про це повідомила журналістка "Дождя" Катерина Котрікадзе.
Концерт відбувся о 19:00, 20 березня. У ньому також взяли участь Глорія Естефан, Ріта Косбі та багато музикантів із усього світу, зокрема й українці, які зараз виступають за кордоном.
Коли ЗС РФ вторглися в Україну, Леонід Агутін написав пост, у якому закликав зупинити війну. Втім, співак висловився без конкретики: він не написав, хто на кого напав, і не назвав імен, але попросив "домовитися" й "інший спосіб політичних амбіцій усіх учасників великої гри".
"Я не збираюся вимовляти політичні гасла. Я не збираюся аналізувати ситуацію. Все це в минулому. Я не вимагаю, бо кому потрібні мої вимоги. Я благаю — зупиніть війну! Домовтесь! Кожен новий день — це нові смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони зламаних доль із того й іншого боку, їхній біль, образа, страх і приниження", — написав Агутін.
Його дружина, Анжеліка Варум, висловилася конкретніше. Свій пост вона написала російською та українською. Нагадаємо, родом співачка зі Львова – її батько – відомий естрадний композитор Юрій Варум.
"Незалежно від результату поточних подій, ми семимильними кроками рухаємося прямо в пекло! Точніше, за загальнолюдськими мірками ми вже в пеклі! Хто винен, розсудять нащадки, якщо звичайно виживуть. Велике бачиться на відстані. Мої співчуття сім'ям загиблих.
Моя вимога до лідерів обох країн – негайно сісти за наступний раунд переговорів! Без посередників!!! Це наша справа! Це життя наших громадян!" — написала співачка. І зазначила, що висловилася для того, "щоб її діти жили з розплющеними очима, щоб їх не використовували, як гарматне м'ясо, затикаючи дірки в економіці".
У подружжя одна дочка – Єлизавета-Марія. Вона вже багато років живе в Маямі, США, разом із дідусем і дядьком. Варум і Агутін донедавна проживали в Москві, де вони зараз — невідомо. Незабаром після вторгнення ЗС РФ в Україну співаки скасували заплановані концерти в Росії.
А сама журналістка Катерина Котрікадзе, яка повідомила про концерт, після закриття "Дождя" отримала безліч погроз і була змушена разом із сім'єю покинути Росію. Наразі вона перебуває в Грузії.