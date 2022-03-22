Российские кинотеатры будут показывать индийское кино вместо голливудского

Владельцы кинотеатров в России, несмотря на санкции, хотят сохранить кино доступным для зрителей и не собираются повышать цены на билеты

Вместо голливудских блокбастеров, которые из-за западных санкций не могут показывать в российских кинотеатрах, зрителям предложат советскую и зарубежную классику, а также непопулярные ранее в прокате блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и кинокартины из Латинской Америки и других стран. Об этом россми рассказали владельцы крупнейших российских киносетей.

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По их словам, в марте россиянам уже показали индийские и южнокорейские картины. В киносети "Синема парк" и "Формула кино" крутили индийский блокбастер "Радхе Шьям", который привлек новую аудиторию благодаря тому, что его показали на языке оригинала с субтитрами. За четыре дня проката фильм принес около миллиона рублей ($9,6тыс). А в кинотеатрах сети "Каро" прошел показ концерта южнокорейской группы BTS — трансляция с кассой 68,7 миллионов рублей ($663 тыс) стала лидером по сборам на прошлых выходных.

Конечно, кинопрокатчики не тешат себя иллюзиями, что новый контент сможет полностью заменить голливудские премьеры.

"Без помощи государства кинотеатры продержатся недолго. Вытянуть только на российском и ином контенте в отсутствие Голливуда невозможно на данный момент, так как голливудские картины самые кассовые, у них и самая большая доля — хоть по количеству билетов, хоть по выручке", — объясняет в интервью российским "Ведомостям" гендиректор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин. Он добавляет, что индийские и южнокорейские фильмы не смогут полностью возместить отсутствие голливудских хитов в российском кинопрокате еще очень долгое время.

Несмотря возросшие расходы на импортные комплектующие проекторы и лампы, владельцы крупнейших российских киносетей не собираются повышать цены на билеты и продукцию кинобаров.

"Задача — сохранить кино доступным и актуальным", — продолжил Васясин.

Как писал ранее Фокус, кинокомпании Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount, на долю которых приходилась около 80 % кинопроката, приостановили поставку новых фильмов в РФ из-за войны в Украине. Из-за этого в кинотеатрах отменили премьеру "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. А также российских зритель не увидит "Морбиус" и "Доктор Стрэндж".