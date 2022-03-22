Російські кінотеатри показуватимуть індійське кіно замість голлівудського

Власники кінотеатрів у Росії, попри санкції, хочуть зберегти кіно доступним для глядачів і не збираються підвищувати ціни на квитки

Замість голлівудських блокбастерів, які через західні санкції не можуть показувати в російських кінотеатрах, глядачам запропонують радянську та закордонну класику, а також непопулярні раніше в прокаті блокбастери Боллівуду, південнокорейські фільми та кінокартини з Латинської Америки та інших країн. Про це розповіли власники найбільших російських кіномереж.

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За їхніми словами, в березні росіянам вже показали індійські та південнокорейські картини. В кіномережі "Сінема парк" та "Формула кіно" крутили індійський блокбастер "Радхе Шьям", який привернув нову аудиторію завдяки тому, що його показали мовою оригіналу із субтитрами. За чотири дні прокату фільм приніс близько мільйона рублів ($9,6 тис.). А в кінотеатрах мережі "Каро" пройшов показ концерту південнокорейського гурту BTS — трансляція з касою 68,7 мільйона рублів ($663 тис.) стала лідером зі зборів минулих вихідних.

Звичайно, кінопрокатники не тішать себе ілюзіями, що новий контент зможе повністю замінити голлівудські прем'єри.

"Без допомоги держави кінотеатри протримаються недовго. Витягнути тільки на російському та іншому контенті без Голлівуду неможливо тепер, оскільки голлівудські картини найкасовіші, в них і найбільша частка — хоч за кількістю квитків, хоч за виторгом", — пояснює в інтерв'ю російським "Відомостям" гендиректор об'єднаної кіномережі "Сінема парк" та "Формула кіно" Олексій Васясін. Він додає, що індійські та південнокорейські фільми не зможуть повністю відшкодувати відсутність голлівудських хітів у російському кінопрокаті ще довгий час.

Попри зростання витрат на імпортні комплектувальні проєктори та лампи, власники найбільших російських кіномереж не збираються підвищувати ціни на квитки та продукцію кінобарів.

"Завдання — зберегти кіно доступним та актуальним", — продовжив Васясін.

Як писав раніше Фокус, кінокомпанії Disney, Sony, Warner Bros. та Paramount, на частку яких припадало близько 80% кінопрокату, призупинили постачання нових фільмів у РФ через війну в Україні. Через це в кінотеатрах скасували прем'єру "Бетмена" з Робертом Паттінсоном у головній ролі. А також російський глядач не побачить "Морбіус" та "Доктор Стрендж".