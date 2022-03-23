Российский Elle раскритиковали из-за буквы Z на обложке

Ранее американский медиахолдинг Hearst, который издает Elle отозвал часть лицензий на глянцевые издания. Однако лицензия у российского Elle осталась

После начала войны в Украине, из РФ ушли многие глянцевые издания. Так, медиахолдинг Hearst из США, который владеет такими журналами, как Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Esquire и Men's Health, прекратил сотрудничество с российскими партнерами, и отозвал лицензию. Но, как оказалось – ситуация не совсем ясна именно с журналом Elle. Они поместили букву Z на обложку мартовского номера и попали в грандиозный скандал, так как сейчас эта буква чаще всего ассоциируется именно с ВС РФ, вторгшимися на территорию Украины, пишет Spletnik.

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Напомним, на обложке мартовского номера российского Elle появилась дочь Моники Беллуччи Дева Кассель, а скандал вызвал вынос с фразой "Поколение Z". Буква также служит для обозначения поколения родившихся с 1997 по 2012 год и именно в этом смысле используется на обложке.

Фото: ELLE

Но украинские блогеры, такие как Мария Оксенюк и дизайнер Мэри Фуртас написали посты в которых обвинили российскую редакцию и главного редактора Екатерину Мухину в злом умысле и "пропаганде" и призвали международную команду Elle обратить на это внимание.

Сейчас комментарии на странице Elle и в личном аккаунте Мухиной закрыты. Но в Telegram-каналах отмечают, что в адрес Мухиной поступают угрозы. К слову, обложку особо не рекламировали, видимо, понимая, какой будет реакция.

"Главреду российского Elle Кате Мухиной целый день поступают угрозы из-за обложки нового номера. Ее личный телефон перепощивают в сторис агрессивно настроенные ребята, а всему виной досадное совпадение. Вот уж у людей отбило всякое критическое мышление. А поколение Z из-за спецоперации успели переименовать или что? Журнал был сдан в печать в январе, решение о его выходе на прилавки принималось явно не на уровне главреда, не говоря о том, что в политику наш Elle никогда не совался даже близко", — пишут в российском сегменте Telegram.

А главная редакция Elle уже отреагировала, сообщив, что после "поколения Z" на обложке, они никак не аффилированы с российским Elle.

Правда, как расценивать это заявление – неясно, как и то, остается ли лицензия у российской редакции.

[ + – ] Разбитый БТР ВС РФ с буквой Z Фото: Минобороны Украины

Напомним, многие украинские музыканты изменили названия своих групп, из-за того, что в них встречалась буква Z. Первыми об изменении в написании своего названия сообщили участники группы "Без обмежень". Позже от этой буквы избавились и участники группы MOZGI, заменив ее украинской "З".