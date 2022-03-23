Украинские музыканты вносят изменения в названия групп из-за российской агрессии

Музыканты считают недопустимым иметь в названии букву, ставшую символом кровавой войны России против Украины.

Буква Z, которой российские войска маркируют свою технику, стала символом агрессии и смерти, поэтому украинские музыканты, в названиях групп которых она была, решили избавиться от нее. Первыми об изменении в написании своего названия сообщили участники группы "Без обмежень".

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"Мы меняем свой логотип. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ➡️ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Было красиво, но стало еще лучше! ;) Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше Государство и наших людей. Слава Украине! 🇺🇦", – говорится в публикации.

[ + – ] Новое написание названия коллектива Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ/Instagram

"Мне нравилась латинская буква "Z" в нашем лого. Но ублюдки используют этот символ, и мы, конечно, рефрешнули лого", – добавил у себя на странице фронтмен рок-группы Сергей Танчинец.

[ + – ] Сергей Танчинец о том, почему из названия группы исчез символ Z Фото: sergii_tanchynets/instagram

Избавились от этой буквы и в названии группы MOZGI, заменив ее украинской З.

Буква Z на российской технике стала предметом целого расследования. Дело в том, что даже в регионах РФ никто не понимает, что обозначают буквы Z и V на военной технике оккупантов. Местные чиновники отвечали журналистам заученными фразами, типа "Задача будет выполнена" и "Сила в правде". Один из журналистов в российской республике Хакасия предположил, что Z может значить отсылку к немецкому слову Zeit ("время"). Расследователи "Медузы" выяснили, что это идея PR-блока Минобороны РФ во главе с Андреем Ильницким, советником министра Сергея Шойгу. PR-блок Минобороны РФ работал вместе с пропагандистами российского канала RT и его главным редактором Маргаритой Симоньян, указал близкий к Кремлю источник.

Тем временем автомобилям, на которых есть этот символ, уже объявили партизанскую войну. В Севастополе, например, избили бывшего сотрудника местной Федеральной службы безопасности за букву Z. Во многих странах Европы и в самой России неравнодушные разбивают стекла машин, если видят такой символ.