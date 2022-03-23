Українські музиканти вносять зміни до назв гуртів через російську агресію

Музиканти вважають неприпустимим мати в назві букву, яка стала символом кривавої війни Росії проти України.

Літера Z, якою російські війська маркують свою техніку, стала символом агресії та смерті, тому українські музиканти, у назвах гуртів яких вона була, вирішили позбутися її. Першими про зміну написання своєї назви повідомили учасники гурту "Без обмежень".

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"Ми змінюємо свій логотип. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ➡️ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Було красиво, але стало ще краще! ;) Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо якимось чином асоціюватися з тими, хто знищує нашу Державу та наших людей. Слава Україні! 🇺🇦", — йдеться у публікації.

[ + – ] Нове написання назви колективу Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ/Instagram

"Мені подобалася латинська літера "Z" у нашому лого. Але виродки використовують цей символ, і ми, звичайно, рефрешнули лого", — додав у себе на сторінці фронтмен рок-групи Сергій Танчинець.

[ + – ] Сергій Танчинець про те, чому з назви гурту зник символ Z Фото: sergii_tanchynets/instagram

Позбулися цієї літери й у назві гурту MOZGI, замінивши її українською З.

Літера Z на російській техніці стала предметом цілого розслідування. Справа в тому, що навіть у регіонах РФ ніхто не розуміє, що позначають літери Z та V на військовій техніці окупантів. Місцеві чиновники відповідали журналістам завченими фразами, на кшталт "Завдання буде виконано" та "Сила в правді". Один із журналістів у російській республіці Хакасія припустив, що Z може означати посилання на німецьке слово Zeit ("час"). Розслідувачі "Медузи" з'ясували, що це ідея PR-блоку Міноборони РФ на чолі з Андрієм Ільницьким, радником міністра Сергія Шойгу. PR-блок Міноборони РФ працював разом із пропагандистами російського каналу RT та його головною редакторкою Маргаритою Симоньян, вказало близьке до Кремля джерело.

Тим часом, автомобілям, на яких є цей символ, уже оголосили партизанську війну. У Севастополі, наприклад, побили колишнього співробітника місцевої Федеральної служби безпеки за літеру Z. У багатьох країнах Європи й у самій Росії небайдужі розбивають шибки машин, якщо бачать такий символ.