Російський Elle розкритикували через букву Z на обкладинці

Раніше американський медіахолдинг Hearst, який видає Elle, відкликав частину ліцензій на глянцеві видання. Однак, ліцензія в російського Elle залишилася

Після початку війни в Україні, з РФ пішли багато глянцевих видань. Так, медіахолдинг Hearst із США, який володіє такими журналами, як Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Esquire та Men's Health, припинив співпрацю з російськими партнерами та відкликав ліцензію. Але, як виявилося, ситуація не зовсім зрозуміла саме з журналом Elle. Вони помістили букву Z на обкладинку березневого номера і потрапили в грандіозний скандал, оскільки зараз цю букву найчастіше асоціюють саме з ЗС РФ, що вдерлися на територію України, пише Spletnik.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нагадаємо, на обкладинці березневого номера російського Elle з'явилася донька Моніки Беллуччі Дева Кассель, а скандал викликала фраза "Покоління Z". Літеру також використовують для позначення покоління народжених з 1997 до 2012 року, і саме для цього вона на обкладинці.

Фото: ELLE

Але українські блогери, як Марія Оксенюк та дизайнер Мері Фуртас, написали пости, в яких звинуватили російську редакцію та головного редактора Катерину Мухіну в злому намірі та "пропаганді" і закликали міжнародну команду Elle звернути на це увагу.

Зараз коментарі на сторінці Elle та в особистому обліковому записі Мухіної закриті. Але в Telegram-каналах зазначають, що на адресу Мухіної надходять погрози. До слова, обкладинку особливо не рекламували, мабуть, розуміючи, якою буде реакція.

"Головній редакторці російського Elle Каті Мухіній цілий день надходять погрози через обкладинку нового номера. Її особистий телефон поширюють у сторіз агресивно налаштовані хлопці та дівчата, а всьому виною прикрий збіг. Ось вже в людей відбило будь-яке критичне мислення. А покоління Z через спецоперації встигли перейменувати чи як? Журнал здали в друк в січні, рішення про його вихід на прилавки приймали явно не на рівні головного редактора, не кажучи про те, що в політику наш Elle ніколи не ліз навіть близько", — пишуть у російському сегменті Telegram.

А головна редакція Elle вже відреагувала, повідомивши, що після "покоління Z" на обкладинці вони ніяк не афілійовані з російським Elle.

Щоправда, як розцінювати цю заяву — неясно, як і те, чи ліцензія залишається в російської редакції.

[ + – ] Розбитий БТР ЗС РФ з літерою Z Фото: Минобороны Украины

Нагадаємо, багато українських музикантів змінили назви своїх гуртів через те, що в них зустрічалася літера Z. Першими про зміну в написанні своєї назви повідомили учасники гурту "Без обмежень". Пізніше цієї літери позбулися й учасники гурту MOZGI, замінивши її українською "З".