Мемы про санкции. Как россияне шутят над дефолтом в РФ

С начала полномасшабной войны России против Украины западные страны ввели несколько пакетов санкций, а многие иностранные компании прекратили работать на территории страны-агрессора. На фоне приближающегося дефолта Россия решила покрепче закрутить гайки внутри страны и ограничила доступ пользователям из РФ к Instagram и Facebook. Чтобы преодолеть страх новой реальности, россияне стали придумывать мемы на злобу дня.

Прощай Instagram

14 марта в России заблокировали работу Instagram, а до этого ограничил доступ к Twitter и Facebook. Популярные блогеры, которые зарабатывали в соцсетях, со слезами бросились осваивать Telegram, который показался им лучшей альтернативой, чем российский VK, а простые пользователи начали разбираться, как работает VPN. Все это стало поводом для мемов.

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Привет Abibas

Россиянам не привыкать к идеи импортозамещения, которую власти пытаются подсунуть им еще с 2014 года, когда в ответ на экономические санкции Евросоюза в связи с аннексией Россией Крыма Путин ввел продуктовое эмбарго, а местные прислужники Кремля выбрасывали и сжигали тонны "запрещенки" в виде сыров и хамона из европейских стран. Так что уход большинства западных брендов с российского рынка после начала полномасштабной войны в Украине породил десятки мемов.

Фото: из открытых источников

Шутки про санкции

Из-за слухов о скором дефолте россияне бросились в панике сметать с магазинных полок гречку, сахар и прокладки и много думать о надвигающемся экономическом кризисе. Мемы не могли обойти такую важную тему.

Как писал ранее Фокус, люксовый французский бренд Louis Vuitton раскритиковали за украшение, похожее на символ Z, который используют российские военные для маркировки своей техники.