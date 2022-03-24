Меми про санкції. Як росіяни жартують над дефолтом в РФ

З початку повномасшабної війни Росії проти України західні країни запровадили кілька пакетів санкцій, а багато іноземних компаній припинили працювати на території країни-агресора. На тлі дефолту, що наближається, Росія вирішила міцніше закрутити гайки всередині країни й обмежила доступ користувачам з РФ до Instagram і Facebook. Щоб подолати страх нової реальності, росіяни почали вигадувати меми на злобу дня.

Прощай Instagram

14 березня в Росії заблокували роботу Instagram, а до цього обмежили доступ до Twitter і Facebook. Популярні блогери, які заробляли у соцмережах, зі сльозами кинулися освоювати Telegram, який видався їм кращою альтернативою, ніж російський VK, а прості користувачі почали розбиратися, як працює VPN. Усе це стало приводом для мемів.

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Привіт Abibas

Росіянам не звикати до ідеї імпортозаміщення, яку влада намагається підсунути їм ще з 2014 року, коли у відповідь на економічні санкції Євросоюзу в зв'язку з анексією Росією Криму Путін запровадив продуктове ембарго, а місцеві прислужники Кремля викидали та спалювали тонни "заборонки" у вигляді сирів хамона з європейських країн. Отже, відхід більшості західних брендів із російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні породив десятки мемів.

Фото: З відкритих джерел

Жарти про санкції

Через чутки про швидкий дефолт росіяни кинулися в паніці змітати з магазинних полиць гречку, цукор і прокладки та багато думати про економічну кризу, що насувається. Меми не могли оминути таку важливу тему.

Як писав раніше Фокус, люксовий французький бренд Louis Vuitton розкритикували за прикрасу, подібну до символу Z, який використовують російські військові для маркування своєї техніки.