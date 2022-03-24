McDonald"s - "Давай, до свидания". Россияне попрощались с западными брендами фразой из песни Тимати

Россияне попрощались с западными брендами, воодушевившись словами рэпера Тимати, который считает Путина своим лучшим другом.

Россияне всеми силами пытаются компенсировать боль от понимая, что экономика их страны на фоне западных санкций стремительно катится в Тартарары. Потому с подачи рэпера Тимати, который считает своим лучшим другом президента Путина, в Москве запустили акцию под лозунгом "Давай до свидания". На витринах люксовых бутиков, кафе и магазинов масс-маркета, которые покидают российских рынок, стали появляться стикеры с такой надписью. "Метки" заметили на витрине московского бутика Cartier, кофейни Starbucks, а на одном из столичных зданий McDonald"s вывесили целый баннер.

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"Охота на ведьм началась. Бутик Cartier на Столешке заклеймили "дружинники". Уверена, они понятия не имеют, что за бутик и причину происходящего, но свою тыщу рублей за смену получили", — написали в Telegram-канале MUR.

[ + – ] Скриншот видео из телеграм-канала MUR

Официально неизвестно, кто стоит за акцией, но незадолго до ее начала рэпер Тимати на концерте в Лужниках призвал россиян говорить "давай, до свидания" западным брендам.

"Многие переживают, но есть те, для кого открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем "давай, до свидания", — сказал рэпер.

"Давай, до свидания" — фраза из популярной в России одноименной песни, которую Тимати в 2012 году записал в сотрудничестве с другими артистами.

Стикеры с такой надписью появились не только в Москве. Россми пишут, что "метки" видели в Челябинске на магазинах Zara и Adidas и в Саратове на "Макдоналдсах", Hugo Boss и "Бургер Кинг".

Как писал ранее Фокус, после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, многие западные бренды стали уходить с российского рынка. Власти пытаются убедить жителей РФ, что происходящее открывает возможности для импортозамещения, но здравомыслящие люди не верят в пропаганду Кремля и высмеивают надвигающий ся дефолт мемами.