McDonald"s — "Давай, до побачення". Росіяни попрощалися із західними брендами фразою з пісні Тіматі

Росіяни попрощалися із західними брендами, надихнувшись словами репера Тіматі, який вважає Путіна своїм найкращим другом.

Росіяни всіма силами намагаються компенсувати біль від розуміння, що економіка їхньої країни на тлі західних санкцій стрімко котиться в Тартарари. Тому з подачі репера Тіматі, який вважає своїм найкращим другом президента Путіна, в Москві запустили акцію під гаслом "Давай, до побачення". На вітринах люксових бутиків, кафе та магазинів масмаркету, які залишають російський ринок, стали з'являтися наліпки з таким написом. "Мітки" помітили на вітрині московського бутика Cartier, кав'ярні Starbucks, а на одній зі столичних будівель McDonald's вивісили цілий банер.

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"Полювання на відьом почалося. Бутик Cartier на Столешці затаврували "дружинники". Впевнена, вони гадки не мають, що за бутик і причину того, що відбувається, але свою тисячу рублів за зміну отримали", — написали в Telegram-каналі MUR.

[ + – ] Скриншот відео з телеграм-каналу MUR

Офіційно невідомо, хто стоїть за акцією, але незадовго до початку репер Тіматі на концерті в Лужниках закликав росіян говорити "давай, до побачення" західним брендам.

"Багато хто переживає, але є ті, для кого відкрилися безмежні можливості нарешті вивести на ринок російський продукт. А західним брендам ми скажемо "давай, до побачення", — сказав репер.

"Давай, до побачення" — фраза з популярної в Росії однойменної пісні, яку Тіматі у 2012 році записав у співпраці з іншими артистами.

Наліпки з таким написом з'явилися не лише в Москві. Россмі пишуть, що "мітки" бачили в Челябінську на магазинах Zara та Adidas та в Саратові на "МакДональдз", Hugo Boss і "Бургер Кінг".

Як писав раніше Фокус, після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, багато західних брендів почали йти з російського ринку. Влада намагається переконати жителів РФ, що те, що відбувається, відкриває можливості для імпортозаміщення, але розсудливі люди не вірять у пропаганду Кремля і висміюють дефолт, що насувається, мемами.