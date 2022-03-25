Супруга Джеджулы вместе с годовалой дочерью вернулась в Украину после скитаний по Европе

По словам Юлии Леус, с которой шоумен Джеджула находится в бракоразводном процессе, она будет жить у мамы и ждать победы вместе с близкими ей людьми

Многие украинцы с начала полномасштабной войны уехали из страны, спасаясь от обстрелов. Но устроиться на новых местах, к сожалению, удается не всем. Так все еще супруга Андрей Джеджулы, Юлия Леус, решила вернуться в Украину вместе с годовалой дочерью Аделиной. По словам Леус, 24 дня она скиталась по Европе, поменяла четыре страны, и, наконец, решили, что нет лучше места, чем дом.

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"24 дня скитания по Европе, 4 страны, было много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось, меня уже не удивишь. Благодарна и тем и другим, всем отдастся!!! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Ждем победы с близкими и родными", – написала в своем Instagram Леус.

И хотя Киев, откуда Юлия бежала вместе с дочерью, все еще недостаточно безопасное место, Леус сообщила, что временно поживет у мамы в Хмельницком.

Как писал ранее Фокус, Юлия Леус разводится со своим супругом шоуменом Андреем Джеджулой после череды громких скандалов и обвинений в избиениях.