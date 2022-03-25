Дружина Джеджули разом з однорічною донькою повернулася до України після поневірянь Європою

За словами Юлії Леус, з якою шоумен Джеджула перебуває у шлюборозлучному процесі, вона житиме у мами і чекатиме на перемогу разом з близькими їй людьми.

Багато українців від початку повномасштабної війни виїхали з країни, рятуючись від обстрілу. Але влаштуватися на нових місцях, на жаль, не вдається. Так, усе ще дружина Андрій Джеджули, Юлія Леус, вирішила повернутися до України разом з однорічною дочкою Аделіною. За словами Леус, 24 дні вона поневірялася Європою, поміняла чотири країни, і, нарешті, вирішили, що немає кращого місця, ніж дім.

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"24 дні поневіряння Європою, 4 країни, було багато хороших людей, але й без поганих і підлих не обійшлося, мене вже не здивуєш. Вдячна і тим, і іншим, усім віддасться!!! А ми повертаємось додому, до улюбленої України. Чекаємо на перемогу з близькими та рідними”, – написала у своєму Instagram Леус.

І хоча Київ, звідки Юлія бігла разом з донькою, усе ще недостатньо безпечне місце, Леус повідомила, що тимчасово поживе в мами у Хмельницькому.

Як писав раніше Фокус, Юлія Леус розлучається зі своїм чоловіком, шоуменом Андрієм Джеджулою після низки гучних скандалів і звинувачень у побитті.