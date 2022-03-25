Валентин Юдашкин, не осудивший Путина за войну в Украине, избавляется от пентхауса в США

Квартиру дизайнер купил еще в 2008 году.

58-летний российский модельер Валентин Юдашкин выставил на продажу свой пентхаус в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Сначала он запросил за апартаменты $8,37 млн, однако сейчас цен снизилась до $8,17 млн (это почти 900 млн рублей).

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Жилище Юдашкина находится в Curzon House, бутик-квартире, состоящей из двух таунхаусов эпохи изящных искусств рубежа веков, по адресу 4 E. 62nd St. Он купил пентхаус в 2008 году за $5,7 млн.

Изюминкой дома является терраса на крыше площадью почти 190 квадратных метров с видом на Центральный парк.

Квартира с двумя спальнями площадью 230 квадратных метров полностью отремонтирована. Она оборудована частным лифтом, который, открываясь, ведет в большую гостиную и столовую, а также в оборудованную по последнему слову дизайнерской моды кухню. Главная спальня с видом на небо и отделанная мрамором ванная комната, а также вторая спальня находятся в конце холла-галереи в задней части квартиры. В лаундже на крыше также есть закрытый солярий и еще один лифт, кухонный.

Удобства в здании включают консьержа, управляющего и портье.

[ + – ] Дом, в котором находится квартира Валентина Юдашкина Фото: New York Post

Кутюрье, который с 2016 года борется с раком, оскандалился на Западе после того, как не выступил против военного вторжения России в Украину. Несмотря на то, что его работы появлялись на страницах Elle и Vogue, а также в Метрополитен-музее, он стал единственным россиянином, которому запретили участвовать в Неделе моды в Париже.

"Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он сомневался в войне в Украине, его было бы сложно убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как другие художники, Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно", – заявил президент Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Кстати, в 2008 году Юдашкин участвовал в создании российской военной формы.