Валентин Юдашкін, який не засудив Путіна за війну в Україні, позбавляється пентхауса в США

Квартиру дизайнер купив ще 2008 року.

58-річний російський модельєр Валентин Юдашкін виставив на продаж свій пентхаус у Верхньому Іст-Сайді у Нью-Йорку, повідомляє The New York Post. Спочатку він запросив за апартаменти $8,37 млн, проте зараз ціни знизилися до $8,17 млн (це майже 900 млн рублів).

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Житло Юдашкіна розташоване в Curzon House, бутик-квартирі, що складається з двох таунхаусів епохи витончених мистецтв рубежу століть, за адресою 4 E. 62nd St. Він купив пентхаус у 2008 році за $5,7 млн.

Родзинкою будинку є тераса на даху площею майже 190 квадратних метрів з видом на Центральний парк.

Квартира з двома спальнями площею 230 кв. м повністю відремонтована. Вона обладнана приватним ліфтом, який, відкриваючись, веде у велику вітальню та їдальню, а також в обладнану за останнім словом дизайнерської моди кухню. Головна спальня з видом на небо та оброблена мармуром ванна кімната, а також друга спальня розташовані наприкінці холу-галереї в задній частині квартири. У лаунджі на даху також є закритий солярій та ще один кухонний ліфт.

Зручності в будівлі включають консьєржа, керівника та портьє.

[ + – ] Будинок, у якому розташована квартира Валентина Юдашкіна Фото: Тапосирис Магна

Кутюр'є, який з 2016 року бореться з раком, оскандалився на Заході після того, як не виступив проти воєнного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що його роботи з'являлися на сторінках Elle та Vogue, а також у Метрополітен-музеї, він став єдиним росіянином, якому заборонили брати участь у Тижні моди в Парижі.

"Наша команда хотіла перевірити позицію Валентина Юдашкіна. Якби він сумнівався у війні в Україні, його було б складно прибрати з програми. Вони хотіли зробити роботу з усією інтелектуальною чесністю, щоб побачити, чи відмежувався він, як інші митці. Це було не так "Я їм сказав: приберіть його негайно", — заявив президент Федерації високої моди Ральф Толедано.

До речі, у 2008 році Юдашкін брав участь у створенні російської військової форми.