Ханс Циммер прервал концерт в Лондоне, чтобы показать украинского пианиста, играющего под сирены

Всемирно известный композитор, автор саундтреков к фильмам "Человек дождя" и "Дюна" отдал дань мужеству украинцев

Ханс Циммер, пожалуй, один из самых известных композиторов современности, который написал музыку для оскароносных фильмов, мультфильмов и даже компьютерных игр (Call of Duty: Modern Warfare 2), прервал свой концерт в Лондоне 23 марта, чтобы показать видео украинского пианиста. Об этом пишет Deadline.

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"Обычно в конце вечера мы исполняем последней композицию Time. Но сначала я хотел бы показать вам ее другую версию, которая была сыграна в других условиях. Моя дочь нашла это видео в Instagram", — сказал четырехкратный лауреат премии Грэмми со сцены зала O2 во время концерта в рамках Hans Zimmer Live.

[ + – ] Выступление Алекса на вокзале во Львове

И на большой экран вывели видео львовского пианиста, известного под ником @alexpian_official. Он выложил видео три дня назад, подписав его: "Мой внутренний протест против сирен, бомб,Ю убийств, войны". На нем Алекс исполняет тему из фильма "Начало" на львовском вокзале под звуки воздушной сирены.

Затем Циммер исполнил композицию Time вместе со своим оркестром, в который входило 10 музыкантов Одесского оперного оркестра Украины.

[ + – ] Обращение Ханса Циммера и его концерт в Лондоне

"Наши сердца с вами и с вашим народом", — добавил Циммер, обращаясь к украинским музыкантам.

Позже Алекс опубликовал слова благодарности композитору.

"Я очень благодарен Хансу Циммеру за поддержку Украины в этой ужасной войне, которую Россия начала против нашего народа. Видео, которое за несколько дней стало очень популярным, увидела его дочь и показала отцу. Она написала мне слова поддержки, и это видео Ханс Циммер показал на своем концерте в Лондоне перед аудиторией в 15000 человек. Я очень благодарен семье Циммер за привлечение внимания к войне в моем государстве. Я радуюсь, что своим ремеслом делаю большой вклад на информационном фронте, чтобы как можно больше людей знало правду и протестовали против агрессивной и преступной России. Музыка объединяет", — написал пианист.

[ + – ] Алекс, пианист из Львова со Святославом Вакарчуком Фото: Instagram alexpian_official

А ранее, во время концерта в Кельне в Германии, Ханс Циммер посвятил одну из композиций к фильму "Чудо-женщина 1984" всем украинским женщинам. Во время исполнения на экране показывали украинский флаг и фото женщин, служащих в Вооруженных силах Украины.