Ганс Циммер перервав концерт у Лондоні, щоб показати українського піаніста, який грає під сирени

Всесвітньо відомий композитор, автор саундтреків до фільмів "Людина дощу" та "Дюна" віддав данину мужності українців.

Ганс Циммер, мабуть, один з найвідоміших композиторів сучасності, який написав музику для оскароносних фільмів, мультфільмів та навіть комп'ютерних ігор (Call of Duty: Modern Warfare 2), перервав свій концерт у Лондоні 23 березня, щоб показати відео українського піаніста. Про це пише Deadline.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Зазвичай наприкінці вечора ми виконуємо останню композицію Time. Але спочатку я хотів би показати вам її іншу версію, яка була зіграна в інших умовах. Моя донька знайшла це відео в Instagram", — сказав чотириразовий лауреат премії Греммі зі сцени залу O2 концерту у межах Hans Zimmer Live.

[ + – ] Виступ Олекса на вокзалі у Львові

І на великий екран вивели відео львівського піаніста, відомого під ніком @alexpian_official. Він виклав відео три дні тому, підписавши його: "Мій внутрішній протест проти сирен, бомб, вбивств, війни". На ньому Алекс виконує тему фільму "Початок" на львівському вокзалі під звуки повітряної сирени.

Циммер виконав композицію Time разом зі своїм оркестром, до якого входило 10 музикантів Одеського оперного оркестру України.

[ + – ] Звернення Ганса Циммера та його концерт у Лондоні

"Наші серця з вами та з вашим народом", — додав Циммер, звертаючись до українських музикантів.

Згодом Алекс опублікував слова подяки композитору.

"Я дуже вдячний Гансу Циммеру за підтримку України в цій жахливій війні, яку Росія почала проти нашого народу. Відео, яке за кілька днів стало дуже популярним, побачила його дочка і показала батькові. Вона написала мені слова підтримки, і це відео Ганс Циммер показав на своєму концерті в Лондоні перед аудиторією в 15 000. Я дуже вдячний сім'ї Циммер за привернення уваги до війни в моїй державі. Я радію, що своїм ремеслом роблю великий внесок на інформаційному фронті, щоб якнайбільше людей знали правду і протестували проти агресивної злочинної Росії. Музика поєднує", — написав піаніст.

[ + – ] Алекс, піаніст зі Львова зі Святославом Вакарчуком Фото: Instagram alexpian_official

А раніше під час концерту в Кельні в Німеччині Ганс Циммер присвятив одну з композицій до фільму "Диво-жінка 1984" усім українським жінкам. Під час виконання на екрані показували український прапор та фото жінок, які служать у Збройних силах України.