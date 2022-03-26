Tiffany прекращает работу с российскими алмазами и бриллиантами

Запрет распространяется на алмазы, добываемые в России по состоянию на 21 марта.

Ювелирный дом Tiffany останавливает покупку новых алмазов и бриллиантов, добываемых в РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Запреты компании распространяются только на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев, поскольку магазины продают ювелирные изделия, которые они приобрели до начала войны РФ с Украиной", — отмечает Bloomberg.

Представители ювелирного дома добавили, что запрет распространяется на алмазы, добываемые в России по состоянию на 21 марта. В Tiffany не объяснили, почему выбрали именно эту дату.

Компания заявила, что приостановила поставки алмазов из России, которые индивидуально зарегистрированы и имеют вес 0,18 карата и выше.

Также Tiffany запретила своим поставщикам покупать российские необработанные камни от имени компании и велела разделять российские и нероссийские бриллианты.

Напомним, с российского рынка из-за санкций ушел ряд мировых брендов, среди них и бренды масс-маркета. Фокус писал о том, что будет с российским рынком базовой одежды и удастся ли найти замену популярному бренду Zara.

Также ЕС запретил импорт в Россию яхт, черной икры, дорогих авто и других предметов роскоши.