Tiffany зупиняє роботу з російськими алмазами та діамантами

Заборона поширюється на алмази, які видобували в Росії станом до 21 березня.

Ювелірний дім Tiffany зупиняє купівлю нових алмазів та діамантів, видобутих у РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Заборони компанії поширюються лише на нещодавно видобуті дорогоцінні камені, а це означає, що російські діаманти все ще будуть доступні в їхніх магазинах щонайменше кілька місяців, оскільки мережі продають ювелірні вироби, які вони придбали до початку війни РФ з Україною", — зазначає Bloomberg.

Представники ювелірного дому додали, що заборона поширюється на алмази, які видобували в Росії станом до 21 березня. У Tiffany не пояснили, чому обрали саме цю дату.

Компанія заявила, що призупинила постачання алмазів з Росії, які індивідуально зареєстровані і мають вагу 0,18 карат і вище.

Також Tiffany заборонила своїм постачальникам купувати російське необроблене каміння від імені компанії та наказала розділяти російські та неросійські так звані діаманти.

Нагадаємо, з російського ринку через санкції пішли низка світових брендів, серед них і бренди масмаркету. Фокус писав про те, що буде з російським ринком базового одягу та чи вдасться знайти заміну популярному бренду Zara.

Також ЄС заборонив імпорт до Росії яхт, чорної ікри, дорогих авто та інших предметів розкоші.