Бренд Zara замінити в Росії буде дуже складно

Після введення санкцій проти РФ з російського ринку пішли як люксові бренди одягу, так і масмаркет.

Після початку російсько-української війни проти РФ були введені історичні санкції, курс рубля впав, а з ринку пішли люксові та середні бренди, зокрема одягу. Серед них H&M, Zara, Mango та інші. Про те, що далі буде з російським ринком одягу, розповідають дизайнери, пише Сплетник.

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За останні роки в РФ з'явилася низка брендів, які пропонують модний одяг за доступними цінами: є і локальні марки з декількома магазинами або шоурумами, і ритейлери з мережею торгових точок по всій країні. Проте і вони частково залежать від зовнішніх санкцій, адже значна частина їхніх платежів у договорах зафіксована у валюті. Тому на одяг прогнозується ріст цін в межах 30%.

[ + – ] Російський бренд одягу "Снежная королева"

У світі глобалізму, що визначав розвиток світової економіки в останні десятиліття, російський фешн-бізнес був тісно пов'язаний із закордонними постачальниками та логістикою, що внаслідок санкцій стало проблематичним.

Зокрема російські дизайнери та власники брендів трендового одягу не дуже радісно оцінюють відхід масмаркету з Росії, адже, за їхніми словами, люди, котрі були лояльними до тієї самої Zara, будуть чекати повернення свого улюбленого бренду або вишуковувати його на торгових майданчиках у мережі.

Також експерти прогнозують тісну співпрацю з великим асортиментом одягу з Туреччини та Китаю.

[ + – ] Російський бренд одягу "Снежная королева"

"У будь-якому разі відбудеться деяке заміщення брендів, перерозподіл ринку. Багато марок покинуть ринок, не думаю, що їх можна замінити російським брендами. У будь-якому випадку у більшості російських брендів тканини та фурнітури імпортні", — зазначає власниця одного з відомих шоурумів Оксана Бондаренко.

Щодо спортивного одягу в Росії експерти більше висловлюють своє занепокоєння, адже великих російських марок, що спеціалізуються на спортивних костюмах чи кросівках, практично немає і швидко знайти заміну adidas, Reebok або Puma буде набагато проблематичніше.

Також Фокус писав про рішення корпорації Apple зупинити постачання та продаж своєї техніки в Росію.