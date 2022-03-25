Бренд Zara заменить в России будет очень сложно

После введения санкций против РФ с российского рынка ушли как люксовые бренды одежды, так и масс-маркет.

После начала российско-украинской войны против РФ были введены исторические санкции, курс рубля упал, а с рынка ушли люксовые и средние бренды, в том числе одежды. Среди них H&M, Zara, Mango и другие. О том, что будет дальше с российским рынком одежды, рассказывают дизайнеры, пишет Сплетник.

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За последние годы в РФ появился ряд брендов, предлагающих модную одежду по доступным ценам: есть и локальные марки с несколькими магазинами или шоурумами, и ритейлеры с сетью торговых точек по всей России. Однако они частично зависят от внешних санкций, ведь значительная часть их платежей в договорах зафиксирована в валюте. Поэтому на одежду прогнозируется рост цен в пределах 30%.

[ + – ] Российский бренд одежды "Снежная королева"

В мире глобализма, определявшего развитие мировой экономики в последние десятилетия, российский фэшн-бизнес был тесно связан с зарубежными поставщиками и логистикой, что в результате санкций стало проблематичным.

В частности, российские дизайнеры и владельцы брендов трендовой одежды не очень радостно оценивают уход масс-маркета из России, ведь, по их словам, люди, которые были лояльны той же Zara, будут ждать возвращения своего любимого бренда или выискивать его на торговых площадках в Сети.

Также эксперты прогнозируют в будущем тесное сотрудничество с большим ассортиментом одежды из Турции и Китая.

[ + – ] Российский бренд одежды "Снежная королева"

"В любом случае произойдет некоторое замещение брендов, перераспределение рынка. Многие марки покинут рынок, не думаю, что их можно заменить российскими брендами. В любом случае у большинства российских брендов ткани и фурнитуры импортные", — отмечает владелица одного из известных шоурумов Оксана Бондаренко.

Относительно спортивной одежды в России эксперты больше выражают свою обеспокоенность, ведь крупных российских марок, специализирующихся на спортивных костюмах или кроссовках, практически нет и быстро найти замену adidas, Reebok или Puma будет гораздо проблематичнее.

Также Фокус писал о решении корпорации Apple остановить поставки и продажу своей техники в Россию.