Zara закрывает магазины в России из-за войны в Украине

В России приостановили работу магазины брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear.

Испанский холдинг Inditex, которому принадлежат популярные бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, заявил о приостановке работы магазинов в России, а также прекращении онлайн-продаж. Об этом сообщает РБК Україна со ссылкой The Village.

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По информации холдинга в нынешних обстоятельствах они не могут гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации, потому временно приостанавливают свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 — Zara) и в онлайн-канале страны.

Напомним, из-за военных действий в Украине, которые развязала Россия 24 февраля, шведская мебельная компания IKEA приостановила работу в РФ. Также стране-агрессору перестали поставлять продукцию Apple в фирменных магазинах Apple Store. Ограничения коснулись iPhone, MacBook и другой техники.