Zara зачиняє магазини в Росії через війну в Україні

У Росії призупинили роботу магазини брендів Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear.

Іспанський холдинг Inditex, якому належать популярні бренди Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, заявив про зупинення роботи магазинів у Росії, а також припинення онлайн-продажів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The Village.

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За інформацією холдингу в нинішніх обставинах вони не можуть гарантувати безперервність операцій та комерційних умов у Російській Федерації, тому тимчасово припиняють свою діяльність у 502 магазинах (з яких 86 — Zara) та в онлайн-каналі країни.

Нагадаємо, через військові дії в Україні, які розв'язала Росія 24 лютого, шведська меблева компанія IKEA призупинила роботу у РФ. Також країні-агресору перестали постачати продукцію Apple у фірмових магазинах Apple Store. Обмеження торкнулися iPhone, MacBook та іншої техніки.