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В Лондоне арестовали суперяхту "Фи", принадлежащую таинственному олигарху из РФ (фото)

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Фото: Getty Images | Грант Шаппс у задержанной яхты Phi

Стоимость "Фи" – 38 миллионов фунтов стерлингов и она стала первой яхтой, задержанной в Великобритании из-за войны в Украине

В Великобритании впервые задержали яхту, принадлежащую российскому бизнесмену, в рамках санкций, наложенных на российский бизнес из-за войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра транспорта Гранта Шаппса.

"Сегодня мы задержали суперяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства РФ в четкое и серьезное предупреждение Путину и его приспешникам. Задержание Phi еще раз доказывает, что мы можем и будем принимать самые решительные меры против тех, кто хочет извлечь выгоду из связей с режимом Путина", — заявил министр. Впрочем, кому именно принадлежит яхта, длиной в 58 метров, Шаппс не сообщил.

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Фото: Arcon yachts

Яхта была задержана в лондонском районе Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что его владелец "намеренно хорошо спрятался" По данным NCA, компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис и ходила под мальтийским флагом. Она присутствовала на церемонии награждения суперяхт и должна была отчалить сегодня.

Офицеры из NCA вручили уведомление о задержании яхты после того, как установили ее владельца при поддержке Бюро морской разведки пограничных войск и передали информацию Гранту Шаппсу.

"Сейчас судно задержано, оно никуда не денется. Это еще одно свидетельство того, что мы не будем стоять в стороне, пока путинским дружкам разрешено плавать по миру на подобных яхтах, пока люди в Украине страдают", — заявил Шаппс.

Министерство транспорта заявило, что рассматривает несколько других судов и надеется, что его "твердая позиция послужит примером для международных партнеров".

Яхта Phi, названная в честь математической концепции, была построена компанией Royal Huisman в Нидерландах на верфи Vollenhove и передана владельцу в декабре 2021 года. Внешний дизайн этого роскошного судна — работа Cor D. Rover Design. "Вместо того, чтобы просто строить большую яхту, чтобы наслаждаться удовольствиями пребывания в море, владелец Phi хотел построить яхту с глубокой историей, глубокими знаниями, пронизывающими все аспекты, от внешнего вида до внутреннего опыта", — заявили в дизайнерском агентстве.

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Фото: Arcon yachts
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Фото: Arcon yachts
яхта phi, яхта фи, арестованая яхта, задержана яхта, лондон, российский олигарх
Фото: Arcon yachts
яхта phi, яхта фи, арестованая яхта, задержана яхта, лондон, российский олигарх
яхта phi, яхта фи, арестованая яхта, задержана яхта, лондон, российский олигарх
яхта phi, яхта фи, арестованая яхта, задержана яхта, лондон, российский олигарх
яхта phi, яхта фи, арестованая яхта, задержана яхта, лондон, российский олигарх
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На Phi – шесть кают, в которых может разместиться 12 гостей. Для комфортного отдыха предполагалось, что их будут обслуживать 11 членов экипажа. На борту также имеются "бесконечный винный погреб" и бассейн с пресной водой.

Яхта была доступна для чартера, но сейчас объявление о аренде убрано с сайта. В России яхта также была известна, про нее даже писали на профильных сайтах, но опять же без упоминания владельца.

"Владелец — опытный яхтсмен, которому была нужна глубокая, умная и заставляющая задуматься основная концепция, отражающая элементы нескольких великих личных интересов", — говорится в описании.