В Лондоне арестовали суперяхту "Фи", принадлежащую таинственному олигарху из РФ (фото)

Стоимость "Фи" – 38 миллионов фунтов стерлингов и она стала первой яхтой, задержанной в Великобритании из-за войны в Украине

В Великобритании впервые задержали яхту, принадлежащую российскому бизнесмену, в рамках санкций, наложенных на российский бизнес из-за войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра транспорта Гранта Шаппса.

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"Сегодня мы задержали суперяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства РФ в четкое и серьезное предупреждение Путину и его приспешникам. Задержание Phi еще раз доказывает, что мы можем и будем принимать самые решительные меры против тех, кто хочет извлечь выгоду из связей с режимом Путина", — заявил министр. Впрочем, кому именно принадлежит яхта, длиной в 58 метров, Шаппс не сообщил.

Фото: Arcon yachts

Яхта была задержана в лондонском районе Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что его владелец "намеренно хорошо спрятался" По данным NCA, компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис и ходила под мальтийским флагом. Она присутствовала на церемонии награждения суперяхт и должна была отчалить сегодня.

Офицеры из NCA вручили уведомление о задержании яхты после того, как установили ее владельца при поддержке Бюро морской разведки пограничных войск и передали информацию Гранту Шаппсу.

"Сейчас судно задержано, оно никуда не денется. Это еще одно свидетельство того, что мы не будем стоять в стороне, пока путинским дружкам разрешено плавать по миру на подобных яхтах, пока люди в Украине страдают", — заявил Шаппс.

Министерство транспорта заявило, что рассматривает несколько других судов и надеется, что его "твердая позиция послужит примером для международных партнеров".

Яхта Phi, названная в честь математической концепции, была построена компанией Royal Huisman в Нидерландах на верфи Vollenhove и передана владельцу в декабре 2021 года. Внешний дизайн этого роскошного судна — работа Cor D. Rover Design. "Вместо того, чтобы просто строить большую яхту, чтобы наслаждаться удовольствиями пребывания в море, владелец Phi хотел построить яхту с глубокой историей, глубокими знаниями, пронизывающими все аспекты, от внешнего вида до внутреннего опыта", — заявили в дизайнерском агентстве.

Фото: Arcon yachts Фото: Arcon yachts Фото: Arcon yachts

На Phi – шесть кают, в которых может разместиться 12 гостей. Для комфортного отдыха предполагалось, что их будут обслуживать 11 членов экипажа. На борту также имеются "бесконечный винный погреб" и бассейн с пресной водой.

Яхта была доступна для чартера, но сейчас объявление о аренде убрано с сайта. В России яхта также была известна, про нее даже писали на профильных сайтах, но опять же без упоминания владельца.

"Владелец — опытный яхтсмен, которому была нужна глубокая, умная и заставляющая задуматься основная концепция, отражающая элементы нескольких великих личных интересов", — говорится в описании.