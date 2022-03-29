У Лондоні заарештували суперяхту "Фі" (Phi), що належить таємничому російському олігарху

Вартість "Phi" — 38 мільйонів фунтів стерлінгів, і вона стала першою яхтою, затриманою у Великій Британії через війну в Україні.

У Великій Британії вперше затримали яхту, що належить російському бізнесмену, в межах санкцій, накладених на російський бізнес через війну в Україні. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на міністра транспорту Гранта Шеппса.

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"Сьогодні ми затримали супер'яхту вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів і перетворили символ могутності й багатства РФ на чітке і серйозне попередження Путіну і його поплічникам. Затримання "Phi" ще раз доводить, що ми можемо і будемо вживати найрішучіших заходів проти тих, хто хоче отримати вигоду зі зв'язків із режимом Путіна", — заявив міністр. Втім, кому саме належить яхта, завдовжки 58 метрів, Шеппс не повідомив.

Фото: Arcon yachts

Яхту затримали в районі Кенері-Ворф у східному Лондоні. Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) заявило, що його власник "навмисно добре сховався" За даними NCA, компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс і ходила під мальтійським прапором. Вона була на церемонії нагородження супер'яхт і мала відправитися сьогодні.

Офіцери з NCA вручили повідомлення про затримання яхти після того, як встановили її власника за підтримки Бюро морської розвідки прикордонних військ та передали інформацію Гранту Шеппсу.

"Зараз судно затримане, воно нікуди не подінеться. Це ще одне свідчення того, що ми не стоятимемо осторонь, поки путінським дружкам дозволено плавати світом на подібних яхтах, поки люди в Україні страждають", — заявив Шеппс.

Міністерство транспорту заявило, що розглядає кілька інших судів і сподівається, що його "тверда позиція стане прикладом для міжнародних партнерів".

Яхту "Phi", названу на честь математичної концепції, побудувала компанія Royal Huisman у Нідерландах на корабельні Vollenhove та передала її власнику у грудні 2021 року. Зовнішній дизайн цього розкішного судна — робота Cor D. Rover Design. "Замість того, щоб просто будувати велику яхту, щоб насолоджуватися задоволеннями перебування в морі, власник "Phi" хотів побудувати яхту з глибокою історією, глибокими знаннями, що пронизують всі аспекти, від зовнішнього вигляду до внутрішнього досвіду", — заявили в дизайнерському агентстві.

Фото: Arcon yachts Фото: Arcon yachts Фото: Arcon yachts

На "Phi" — шість кают, у яких може розміститися 12 гостей. Для комфортного відпочинку передбачалося, що їх обслуговуватимуть 11 членів екіпажу. На борту також є "нескінченний винний льох" та басейн з прісною водою.

Яхта була доступна для чартеру, але зараз оголошення про оренду прибрано із сайту. В Росії яхта також була відома, про неї навіть писали на профільних сайтах, але знову ж таки без згадки власника.

"Власник — досвідчений яхтсмен, якому була потрібна глибока, розумна і здатна змусити задуматися основна концепція, що зображає елементи кількох великих особистих інтересів", — йдеться в описі.