В "голом" платье и бриллиантах: Бейонсе предстала в очень откровенном образе

Певица произвела эффект, на который рассчитывала.

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40-летняя американская певица в стиле R’n’B Бейонсе появилась на афтепати "Оскар-2022" в платье, которое произвело фурор и тут же стало предметом оживленных обсуждений. Кадрами своего образа на вечеринке в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде звезда поделилась на странице в Instagram.

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Мать троих детей выбрала для мероприятия платье от Celia Kritharioti Couture. Полупрозрачное платье из тончайшего шелкового тюля телесного цвета демонстрировало полное отсутствие белья на певице, а самые пикантные места были прикрыты замысловатой ручной вышивкой.

Бейонсе дополнила образ накидкой из ткани в тон платью, бриллиантовым колье, клатчем, блестящими солнцезащитными очками.

На церемонии вручения наград артистка выступила в салатовом платье от David Koma с голыми плечами и высоким разрезом на бедре, однако произведенного эффекта ей, наверное, показалось мало, и успех певица закрепила очень откровенным нарядом.

"Королева Би" не только любит носить невероятные наряды от известных брендов, но и сама участвует в их создании. Владеющая и управляющая линейкой спортивной одежды Ivy Park, основанной в 2016 году, она снялась в рекламной кампании, посвященной коллаборации ее бренда с известным спортивным брендом Adidas. Совместная коллекция получила название "Hall of Ivy", и это пятая совместная линейка спортивных марок.