Бейонсе в латексном боди и с откровенным декольте появилась в рекламном кампейне

Певица в который раз доказывает публике, что она — настоящая "королева Би", как ее любят называть фанаты

40-летняя американская певица в стиле R'n'B, поп-дива и актриса Бейонсе Ноулз, владеющая и управляющая линейкой спортивной одежды Ivy Park, основанной в 2016 году, снялась в рекламной кампании, посвященной коллаборации ее бренда с известным спортивным брендом Adidas. Совместная коллекция получила название "Hall of Ivy", и это пятая совместная линейка спортивных марок.

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[ + – ] 40-летняя Бейонсе демонстрирует шикарное латексное боди и декольте в рекламной фотосессии

Бейонсе снялась в новой фотосессии для рекламы этой коллаба. На фото звезда предстала в роскошном темно-синем латексном боди с откровенным декольте. Образ дополнили необычные серьги.

Стоит отметить, что в начале декабря 2021 года в Сети появился рекламный ролик пятой совместной коллекции Adidas и Ivy Park "Halls of Ivy". В нем снялись дочери Бейонсе Блю Айви и Руми Картер.

[ + – ] Рекламный ролик линейки Halls of Ivy

Ранее Фокус сообщал, что в начале ноября 2021 Бейонсе резко отписалась от всех акантов в Instagram, даже от своего мужа, американского рэпера Jay-Z. Однако впоследствии стало известно, что такие действия Бейонсе были направлены на продвижение в Сети вестерна "Тем больнее падать".

Напомним, дочь Бейонсе снялась в рекламном ролике ювелирного бренда Tiffany&Co вместе со звездными родителями.