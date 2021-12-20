Бейонсе у латексному боді та з відвертим декольте знялася в рекламній кампанії свого бренду

Співачка вкотре доводить публіці, що вона "королева Бі", як її називають фанати

40-річна американська співачка у стилі R’n’B, поп-діва та акторка Бейонсе Ноулз, яка володіє та управляє лінійкою спортивного одягу Ivy Park, заснованого у 2016 році, знялася в рекламній кампанії, присвяченій колаборації її бренду та відомого спортивного бренду Adidas. Спільна колекція отримала назву "Hall of Ivy", вона є п'ятою спільною лінійкою спортивних брендів.

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[ + – ] 40-річна Бейонсе демонструє шикарне латексне боді та декольте в рекламній фотосесії

Бейонсе знялася в новій фотосесії для реклами цієї колаборації. На фото зірка постала в розкішному темно-синьому латексному боді з доволі відвертим декольте та цікавими сережками.

Варто зазначити, що на початку грудня 2021 року в мережі з'явився рекламний ролик колекції Halls of Ivy, що стала п'ятою у співпраці Adidas та Ivy Park. У ньому знялися дочки Бейонсе Блю Айві та Румі Картер.

[ + – ] Рекламний ролик лінійки Halls of Ivy

Раніше Фокус повідомляв, що на початку листопада 2021 року Бейонсе різко відписалася від усіх акантів в Instagram, навіть від свого чоловіка, американського репера Jay-Z. Проте згодом стало відомо, що такі дії Бейонсе були спрямовані на просування в мережі вестерну "Тим болючіше падати".

Нагадаємо, дочка Бейонсе знялася в рекламному ролику ювелірного бренду Tiffany & Co разом із зірковими батьками.