У "голій" сукні та діамантах: Бейонсе постала в дуже відвертому образі

Співачка справила ефект, на який розраховувала.

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40-річна американська співачка в стилі R'n'B Бейонсе з'явилася на афтепаті "Оскар-2022" у сукні, яка викликала фурор і відразу стала предметом жвавих обговорень. Кадрами свого образу на вечірці в готелі Chateau Marmont у Західному Голлівуді зірка поділилася на сторінці в Instagram.

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Мати трьох дітей обрала для події сукню від Celia Kritharioti Couture. Напів прозора сукня з найтоншого шовкового тюлю тілесного кольору демонструвала повну відсутність білизни на співачці, а пікантні місця були прикриті ручною вишивкою.

Бейонсе доповнила образ накидкою з тканини в тон сукні, діамантовим кольє, клатчем, блискучими сонцезахисними окулярами.

На церемонії вручення нагород артистка виступила в салатовій сукні від David Koma з голими плечима та високим розрізом на стегні, проте зробленого ефекту їй, напевно, здалося мало, і успіх співачка закріпила дуже відвертим вбранням.

"Королева Бі" не тільки любить носити неймовірні вбрання від відомих брендів, а й сама бере участь у їхньому створенні. Володіючи та керуючи лінійкою спортивного одягу Ivy Park, заснованою у 2016 році, вона знялася в рекламній кампанії, присвяченій колаборації її бренду з відомим спортивним брендом Adidas. Спільна колекція отримала назву Hall of Ivy, і це п'ята спільна лінійка спортивних марок.