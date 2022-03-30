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Стиль жизни

Россияне пытаются зарегистрировать "Идею" вместо IKEA

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После того, как большинство международных компаний отказались от российкого рынка, местные предприниматели из России решили зарегистрировать товарные знаки под другими названиями.

С середины марта российские предприниматели подали более 50 заявок в Роспатент в попытке перерегистрировать известрые зарубежные бренды, которые ушли с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Среди обращений есть заявки на регистрацию товарных знаков Mastercard и American Express, Audi и Mercedes-Benz, Levi's и Christian Dior, Shiseido.

Некоторые предприниматели проявляют смекалку и пытаются запатентовать существующие бренды под другими названиями: например, Nezpresso вместо Nespresso, "Идея" и "Идея Мебельная Фабрика" вместо IKEA.

Юристы в комментариях россми отмечают, что зарегистрировать международные бренды российским предпринимателям не удастся из-за закона об авторском праве. Такой номер пройдет только в том случае, если правительство РФ аннулирует всю интеллектуальную собственность недружественных стран.

Как ранее писал Фокус, после того как западные страны ввели санкции против России из-за войны в Украине с российского рынка ушли как люксовые европейские бренды, так и массмаркет. Эксперты прогнозируют в будущем тесное сотрудничество РФ с большим ассортиментом одежды из Турции и Китая.