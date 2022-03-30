Росіяни намагаються зареєструвати "Ідею" замість IKEA

Після того, як більшість міжнародних компаній відмовилася від російського ринку, місцеві підприємці з Росії вирішили зареєструвати товарні знаки під іншими назвами.

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Із середини березня російські підприємці подали понад 50 заявок до Роспатенту в спробі перереєструвати відомі закордонні бренди, які пішли з російського ринку. Про це повідомляє РБК.

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Серед звернень є заявки на реєстрацію товарних знаків Mastercard і American Express, Audi та Mercedes-Benz, Levi's і Christian Dior, Shiseido.

Деякі підприємці виявляють кмітливість і намагаються запатентувати існуючі бренди під іншими назвами: наприклад, Nezpresso замість Nespresso, "Ідея" та "Ідея Меблева Фабрика" замість IKEA.

Юристи в коментарях росЗМІ зазначають, що зареєструвати міжнародні бренди російським підприємцям не вдасться через закон про авторське право. Такий номер пройде лише в тому випадку, якщо уряд РФ анулює всю інтелектуальну власність недружніх країн.

Як раніше писав Фокус, після того, як західні країни ввели санкції проти Росії через війну в Україні, з російського ринку пішли як люксові європейські бренди, так і масмаркет. Експерти прогнозують у майбутньому тісне співробітництво РФ із великим асортиментом одягу з Туреччини та Китаю.