Самые простые домашние рецепты. Тонкие блины на кислом молоке

Сытные и быстрые в приготовлении эти блинчики станут хорошим вариантом использовать немного просроченное молоко.

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Когда нет времени или настроения готовить, а в холодильнике давно стоит начатый пакет с молоком, можно ограничиться приготовлением вкусных и сытных блинов, которые и голод утолят, и остатки кислого молока помогут пристроить.

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Для приготовления тонких блинов на кислом молоке понадобится:

Кислое молоко – 400 мл;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 3 ст.л;

Соль – 1 гр;

Растительное масло – 30 гр;

Мука – 200 гр;

Сода пищевая.

Способ приготовления:

Муку просеять, причем лучше взять ее чуть больше, чем по рецепту, поскольку она может сильно отличаться по влажности, проценту клейковины и другим показателям. В процессе приготовления теста ее нужно добавлять постепенно и ориентироваться на консистенцию.

Чтобы тесто не разбрызгивалось при приготовлении, лучше взять высокую посудину. Разбить туда яйца, добавить сахар, щепотку соли и хорошо перемешать. Затем туда же добавить растительное масло и кислое молоко.

После того, как все будет хорошо перемешано, необходимо добавить муку и щепотку соли, снова все хорошо перемешав. Для получения однородной консистенции можно воспользоваться миксером.

Готовое тесто должно быть жидкое, поскольку именно из него получатся тонкие блины.

Взять сковородку для блинов и нагреть ее до горячего состояния. Перед жаркой первого блина сковородку необходимо смазать растительным маслом. На горячую поверхность налить немного теста и распределить по всей поверхности. Обжаривать блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины складывают друг на друга. Чтобы они не сохли, лучше накрывать их крышкой. Подавать с джемом, сгущенным молоком или сметаной. Такие блины отличной подут с чаем, кофе, молоком или компотом.

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