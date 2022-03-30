Найпростіші домашні рецепти. Тонкі млинці на кислому молоці

Ситні та швидкі в приготуванні ці млинці стануть гарним варіантом, щоб використати трохи прострочене молоко.

Мы . Мы из Украины З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Поддержать

Коли немає часу чи настрою готувати, а в холодильнику давно стоїть розпочатий пакет із молоком, можна обмежитися приготуванням смачних та ситних млинців, які й голод вгамують, і залишки кислого молока допоможуть прилаштувати.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для приготування тонких млинців на кислому молоці знадобиться:

Кисле молоко — 400 мл;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 3 ст. л;

Сіль — 1 г;

Рослинна олія — 30 г;

Борошно — 200 г;

Сода харчова.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, причому краще взяти його трохи більше, ніж за рецептом, оскільки воно може сильно відрізнятися за вологістю, відсотком клейковини та іншими показниками. Під час приготування його треба додавати поступово й орієнтуватися на консистенцію.

Щоб тісто не розбризкувалося під час приготування, краще взяти високу посудину. Розбити туди яйця, додати цукор, дрібку солі й добре перемішати. Потім туди ж додати рослинну олію та кисле молоко.

Після того, як все добре перемішано, необхідно додати борошно та дрібку солі, знову все добре перемішавши. Для отримання однорідної суміші можна користуватися міксером.

Готове тісто має бути рідким, оскільки саме з нього вийдуть тонкі млинці.

Взяти сковорідку для млинців та нагріти її до гарячого стану. Перед смаженням першого млинця сковорідку необхідно змастити олією. На гарячу поверхню налити трохи тіста та розподілити по всій поверхні. Обсмажувати млинці з обох боків до золотистого кольору.

Готові млинці складають один на одного. Щоб вони не сохли, краще накривати кришкою. Подавати з джемом, згущеним молоком або сметаною. Такі млинці чудовою підуть з чаєм, кавою, молоком або компотом.

Напередодні сезону пікніків нагадаємо найкращі рецепти страв, які можна приготувати на свіжому повітрі.