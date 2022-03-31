Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев уволился из-за санкций

Музыкант заявил, что не согласен с "культурой отмены" российских артистов.

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Война, развязанная Россией в Украине, требует от деятелей культуры однозначной позиции по поводу происходящего, и те, кто предпочитают отмалчиваться или поддерживают действия российского президента Владимира Путина, оказываются под санкциями, теряя контракты и лучшие площадки мира, как, например, Анна Нетребко. Теперь стало известно о том, что из-за нынешних событий с поста музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра уходит российский дирижер осетинского происхождения Туган Сохиев. Мотивы своего решения он изложил в заявлении, переданном им редакции ClassicalMusicNews.Ru.

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По его словам, ему потребовалось некоторое время, чтобы "осознать происходящее и выразить те сложные чувства, которые вызвали текущие события".

"Прежде всего, должен сказать самое главное: я никогда не поддерживал никакие конфликты. Я их не приемлю в любых формах и проявлениях. Тот факт, что кто-то может сомневаться в моем стремлении к миру и думать, что я, как музыкант, могу когда-либо ратовать за что-то другое, кроме мира на нашей планете, шокирует и оскорбляет" – подчеркнул он.

Сохиев отметил, что во время "катастрофических геополитических событий" он за 20 лет карьеры вместе со своими музыкантами "оказывал и выражал поддержку и сочувствие всем жертвам этих конфликтов":

"Это то, что мы, музыканты, делаем: мы выражаем свои мысли через музыку, мы говорим эмоциональные вещи с помощью музыки, мы утешаем музыкой тех, кто в ней нуждается. Нам, музыкантам, повезло, что мы можем говорить на этом международном языке, который иногда может выразить больше, чем любые слова, известные цивилизации".

Музыкант пишет, что очень горд быть дирижером страны с такой богатой культурой как Россия, а также тем, что с 2003 года является частью французской музыкальной жизни. Он, кроме всего прочего, еще и главный дирижер Национального оркестра Капитолия Тулузы.

"Музыка может быть драматичной, лирической, смешной, грустной, но никогда не оскорбительной! В этом я убедился в результате плодотворного сотрудничества с замечательным оркестром в Тулузе. Это мне доказывает мой потрясающий коллектив Большого театра каждый раз, когда я дирижирую спектаклями в России или когда мы с ними на гастролях в Европе. И в Тулузу, и в Большой театр я регулярно приглашал украинских певцов и дирижеров. Мы даже не думали о своей национальности. Нам нравилось делать музыку вместе и быть частью музыкального мира. И сегодня наша позиция неизменна", – говорится в заявлении.

Он возмущен тем, что власти Тулузы сейчас противостоят русско-французскому фестивалю, который Сохиев проводил в этом городе, чтобы акцентировать внимание на связи двух стран.

"Какой позор! Я считаю, что этот фестиваль может добиться большего в установлении дружественных отношений, чем политические высказывания. За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка", – возмущается музыкант.

Сохиев заявляет, что не может видеть, как его коллеги (дирижеры, актеры, певцы, танцоры, режиссеры) "подвергаются угрозам, неуважительному обращению и становятся жертвами "культуры отмены"".

[ + – ] Туган Сохиев за работой

"Нам, музыкантам, дан исключительный шанс, исполняя и интерпретируя этих великих композиторов, помочь сохранить человечество, сохранить его добрым и с уважительным отношением людей друг к другу. Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракізму", – продолжает дирижер.

Исходя из всего сказанного, он решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покинуть пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы:

"Для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими".

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