Головний диригент Великого театру Туган Сохієв звільнився через санкції

Музикант заявив, що не згоден із "культурою скасування" російських артистів.

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Війна, розв'язана Росією в Україні, вимагає від діячів культури однозначної позиції щодо того, що відбувається, і ті, хто вважають за краще відмовчуватися або підтримують дії російського президента Володимира Путіна, опиняються під санкціями, втрачаючи контракти та кращі майданчики світу, як, наприклад, Анна Нетребко. Тепер стало відомо про те, що через нинішні події з поста музичного керівника та головного диригента Великого театру йде російський диригент осетинського походження Туган Сохієв. Мотиви свого рішення він виклав у заяві, переданій ним редакції ClassicalMusicNews.Ru.

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За його словами, йому потрібен деякий час, щоб "усвідомити те, що відбувається, і висловити ті складні почуття, які викликали поточні події".

"Насамперед, маю сказати найголовніше: я ніколи не підтримував жодних конфліктів. Я їх не приймаю в будь-яких формах і проявах. Той факт, що хтось може сумніватися в моєму прагненні миру й думати, що я, як музикант, можу коли-небудь ратувати за щось інше, окрім миру на нашій планеті, шокує й ображає” – наголосив він.

Сохієв зазначив, що під час "катастрофічних геополітичних подій" він за 20 років кар'єри разом зі своїми музикантами "надавав і висловлював підтримку та співчуття всім жертвам цих конфліктів":

"Це те, що ми, музиканти, робимо: ми висловлюємо свої думки через музику, ми говоримо емоційні речі за допомогою музики, ми втішаємо музикою тих, хто її потребує. Нам, музикантам, пощастило, що ми можемо говорити цією міжнародною мовою, яка іноді може висловити більше, ніж будь-які слова, відомі цивілізації".

Музикант пише, що дуже гордий бути диригентом країни з такою багатою культурою як Росія, а також тим, що з 2003 року є частиною французького музичного життя. Він, крім іншого, ще й головний диригент Національного оркестру Капітолію Тулузи.

"Музика може бути драматичною, ліричною, смішною, сумною, але ніколи не образливою! У цьому я переконався в результаті плідної співпраці з чудовим оркестром у Тулузі. Це мені доводить мій приголомшливий колектив Великого театру щоразу, коли я диригую спектаклями в Росії або коли ми з ними на гастролях у Європі. І в Тулузу, і у Великий театр я регулярно запрошував українських співаків і диригентів. Ми навіть не думали про свою національність. Нам подобалося робити музику разом і бути частиною музичного світу. І сьогодні наша позиція незмінна", – йдеться в заяві.

Він обурений тим, що влада Тулузи зараз протистоїть російсько-французькому фестивалю, який Сохієв проводив у цьому місті, щоб акцентувати увагу на зв'язку двох країн.

"Яка ганьба! Я вважаю, що цей фестиваль може досягти більшого у встановленні дружніх стосунків, ніж політичні висловлювання. За останні кілька днів я став свідком того, що, як я думав, ніколи не побачу у своєму житті. У Європі сьогодні мене змушують зробити вибір і віддати перевагу одному члену моєї музичної сім'ї, а не іншому. Мене змушують вибрати між двома культурними традиціями. Мене змушують вибрати одного артиста, а не іншого. Незабаром мене попросять вибрати між Чайковським, Стравінським, Шостаковичем і Бетховеном, Брамсом, Дебюссі. Це вже відбувається в Польщі, європейській країні, де заборонена російська музика", – обурюється музикант.

Сохієв заявляє, що не може бачити, як його колеги (диригенти, актори, співаки, танцюристи, режисери) "піддаються погрозам, неповажному поводженню та стають жертвами "культури скасування".

[ + – ] Туган Сохієв за роботою

"Нам, музикантам, дано винятковий шанс, виконуючи й інтерпретуючи цих великих композиторів, допомогти зберегти людство, зберегти його добрим і з поважним ставленням людей одне до одного. Ми, музиканти, покликані через музику Шостаковича нагадувати про жахіття, що спіткало людство у Другій світовій. Ми, музиканти, є послами миру. Замість того, щоб використовувати нас і нашу музику для об'єднання націй і людей, у Європі нас намагаються розділити й наражають на остракізм", – продовжує диригент.

Виходячи з усього сказаного, він вирішив піти з посади музичного керівника та головного диригента Великого театру в Москві та залишити посаду музичного керівника Національного оркестру Капітолію Тулузи:

"Для мене було та завжди буде великою честю знати, працювати разом і музикувати з артистами та музикантами цих двох приголомшливих колективів. Я пишаюся ними".

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