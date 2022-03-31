Ресторан в Киеве бесплатно угощает пирогами и горячими обедами

Ежедневно с 14.00 можно бесплатно получить порцию горячего обеда.

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Киевский ресторан "Naive food" бесплатно угощает всех желающих горячими блюдами. Об этом рассказала основательница ресторана Татьяна Вышинская.

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Заведение находится на улице Большой Житомирской, 21 в Киеве. "Naive food" угощает людей каждый день с 14:00.

"Почти 300 порций горячих бесплатных обедов нашли сегодня тех, кому они были крайне нужны. Ждем завтра с 14:00. Все будет Украина!", — отмечают в Instagram-сторис работники заведения.

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Отмечается, что ресторан угощает всех желающих совершенно бесплатно, однако они будут признательны, если люди поддержат материально их инициативу в это непростое время.

Также ранее Фокус писал об открытии в Киеве бесплатного ресторана для пенсионеров под трендовым названием "Паляниця".