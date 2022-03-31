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Ресторан в Киеве бесплатно угощает пирогами и горячими обедами

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Ежедневно с 14.00 можно бесплатно получить порцию горячего обеда.

Киевский ресторан "Naive food" бесплатно угощает всех желающих горячими блюдами. Об этом рассказала основательница ресторана Татьяна Вышинская.

Заведение находится на улице Большой Житомирской, 21 в Киеве. "Naive food" угощает людей каждый день с 14:00.

"Почти 300 порций горячих бесплатных обедов нашли сегодня тех, кому они были крайне нужны. Ждем завтра с 14:00. Все будет Украина!", — отмечают в Instagram-сторис работники заведения.

В Киеве еще одно заведение угощает бесплатными блюдами всех желающих

Отмечается, что ресторан угощает всех желающих совершенно бесплатно, однако они будут признательны, если люди поддержат материально их инициативу в это непростое время.

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